Ціни на пальне 6 серпня: скільки коштують бензин, газ і дизель

АЗС / © Associated Press

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Станом на 6 серпня 2025 року середня ціна бензину А-95 в Україні становить 59 грн/л. Найдешевше пальне можна знайти у мережі Motto, а найдорожче — у Shell, WOG та ОККО. Ціни на всі види пального продовжують зростати, зокрема через підвищення акцизів та коливання світових цін на нафту.

Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.

Ціни на інші види пального виглядають так:

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А‑95 «преміум» — 63,62 грн/л

А‑95 стандарт — 59,00 грн/л

А‑92 — 58,40 грн/л

Дизель — 56,11 грн/л

Автомобільний газ (пропан-бутан) — 34,44 грн/л

Згідно з даними Мінфіну, бензин А‑95 «преміум» доступний у більшості мереж АЗС на підконтрольній території України, окрім Луганщини. Найдешевше його продають на АЗС Moto** (області: Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Київська, Одеська, Хмельницька, Черкаська) — по 55,73 грн/л. Найвища ціна зафіксована у мережі «Автотранс» (Полтавська область) — 65,98 грн/л.

А‑95 стандарт є скрізь, окрім Луганської області. Найнижча ціна — у мережі БРСМ-Нафта (по країні) — 54,19 грн/л, найвища — у Shell, WOG та ОККО — 61,99 грн/л.

Бензин А‑92 також відсутній на Луганщині. У Дніпропетровській області найнижча ціна — у мережі VostokGaz — 53,49 грн/л, а найдорожче А‑92 продає BVS (в Київській, Полтавській, Сумській областях) та Укрнафта (по країні) — 58,99 грн/л.

Дизельне пальне доступне майже у всіх регіонах, окрім Луганщини. Найнижча ціна — 50,50 грн/л у мережі Фактор (Житомирська область), найвища — 58,99 грн/л у Shell, WOG та ОККО.

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Чому ціни зростають: прогнози до кінця року

Експерти вважають, що в 2025 році цінники на пальне можуть продовжити рости — через глобальні цінові тренди на нафту та зміни українського законодавства. Зокрема, з 1 вересня 2024 року діє закон про поступове підвищення акцизів до 2028 року. На початку 2025 року ставки були підвищені:

Бензин: з 242,6 до 271,7 євро/т

Дизель: з 177,6 до 215,7 євро/т

Автогаз: з 165 до 193 євро/т

Це, за прогнозами, також чинитиме додатковий тиск на споживчі ціни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявляв, що через планове підвищення ставок акцизного збору вартість пального в Україні зростатиме щонайменше двічі упродовж двох наступних років.