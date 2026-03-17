Ціни на пальне б’ють нові антирекорди: скільки коштують бензин і дизель

АЗС / © ТСН

Реклама

Українські АЗС зафіксували чергові максимуми на стелах, а вартість дизелю в Києві подекуди вже сягає 84 грн за літр. За кілька днів ціни на пальне помітно зросли, і тенденція до здорожчання поки зберігається.

Про це інформує «Новини.Live».

У Києві ціни на дизельне пальне вже сягають 83,99 грн за літр, а на деяких АЗС утримуються в діапазоні 78,90 –80,99 грн. Вартість бензину А-95 варіюється від 68,9 до 74,99 грн за літр, тоді як преміальні види пального коштують ще дорожче.

Реклама

Ціна на пальне на АЗС Києва

WOG

ДП Євро — 79,99 грн за літр;

А-95 Євро — 70,99 грн за літр;

95 Mustang — 73,99 грн за літр;

100 Mustang — 80,99 грн за літр.

SOCAR

Nano ДП — 79,99 грн за літр,

Бензин 95 — 70,99 грн за літр,

Nano 95 — 74,99 грн за літр,

Diesel Nano Extra — 82,99 грн за літр,

Nano 100 — 80,99 грн за літр,

LPG — 44,98 грн за літр.

UPG

upg 100 — 78,9 грн за літр;

upg 95 — 71,9 грн за літр;

A-95 — 68,9 грн за літр;

EURO ДП — 78,9 грн за літр.

Зауважимо, за оцінками економіста Олега Пендзина, ціни на пальне в Україні можуть зрости на 5 — 7 грн за літр, якщо вартість нафти перевищить 100 дол. за барель. Це створює додаткові ризики для аграріїв напередодні посівної та може спровокувати подорожчання продуктів, хоча хороший врожай здатний частково компенсувати цей негативний вплив.