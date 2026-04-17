Ціни на пальне: чи чекати на різкий обвал на АЗС після відкриття Ормузької протоки

Світовий енергетичний ринок сколихнула новина про розблокування Іраном Ормузької протоки. Це рішення призвело до різкого падіння світових котирувань на нафту та нафтопродукти. Український ринок пального не залишився осторонь і вже почав демонструвати перші ознаки здешевлення.

Про це розповів директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

За його словами, вітчизняні оператори ринку вже почали переглядати вартість ресурсу на стелах. Зокрема, близько десяти мереж так званого другого ешелону знизили ціни на бензин та дизельне пальне.

«Сьогодні і вчора було зниження. Під вечір сьогодні теж ціни пішли донизу», — повідомив Куюн.

Експерт зауважив, що тенденція до зниження цін спостерігається вже кілька днів, проте через психологічні особливості споживачі часто помічають лише здорожчання.

Насправді ж ринок оперативно реагує на світові тренди, і якщо падіння котирувань буде стабільним, темпи здешевлення в Україні будуть так само високими, як і під час нещодавнього зростання.

Чому пальне не дешевшає миттєво

Попри оптимістичні новини, водіям не варто чекати на обвал цін на АЗС вже наступного ранку. На заваді стає інерція ринку та значні запаси пального, які були закуплені компаніями раніше за високими цінами.

«Ціна буде знижуватись. Але от сьогодні впала на 10% ціна, вона не впаде завтра на 10%, і післязавтра не впаде. Тому що вже є дорогі запаси, які закупили на піку ціни», — пояснив Куюн.

Саме необхідність реалізувати дорогий ресурс стримує власників АЗС від різких кроків, тому вартість пального на заправках буде знижуватися крок за кроком, синхронно з вичерпанням попередніх партій пального.

Різке падіння гуртових цін може стати фатальним для дрібних компаній, які не мають власних мереж АЗС. Такі гравці ринку зараз змушені продавати пальне у збиток, що, на думку експерта, може спровокувати хвилю банкрутств у цьому сегменті.

Водночас великий бізнес зацікавлений у зниженні роздрібних цін. Дешеве пальне завжди стимулює попит, що дозволяє компаніям збільшувати обсяги продажів.

«Тому ціна на пальне буде падати, я думаю, максимально швидко, наскільки це буде дозволяти ситуація. Всі цього хочуть», — резюмував експерт.

Відкриття Ормузької протоки — останні новини

Нагадаємо, ціни на сиру нафту різко впали після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства в межах дії перемир’я зі США.

За даними Trading Economics, станом на 17:00 17 квітня вартість нафти марки Brent знизилася більш ніж на 10% — до 88,73 долара за барель. Водночас ф’ючерси на американську нафту WTI впали приблизно на 10,8% — до 84,44 долара.

Таке падіння стало найрізкішим за останні шість тижнів на тлі попереднього зростання цін через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.

Раніше Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світових постачань нафти і газу, була перекрита Іраном у відповідь на дії США та Ізраїлю. Аналітики попереджали, що у разі подальшого загострення ціни могли зрости до 150 доларів.

До слова, здорожчання пального в Україні вплинуло на поведінку водіїв і структуру попиту на автомобільному ринку.

Як зазначав голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко, українці дедалі частіше обирають електромобілі через економію в експлуатації. Водночас це не призвело до здешевлення бензинових і дизельних авто — у разі падіння попиту імпортери скорочують постачання, а не знижують ціни.

Попри скасування пільг і здорожчання електрокарів приблизно на 30%, вони залишаються популярними. Цьому сприяють відносно стабільні тарифи на заряджання — у межах 18–24 грн за кВт-год, а також можливість дешевшого зарядження вдома.

За підсумками 2025 року кожна третя придбана в Україні машина була електричною. Експерти прогнозують подальше зростання частки електромобілів, хоча повністю витіснити авто з двигунами внутрішнього згоряння найближчим часом вони не зможуть.