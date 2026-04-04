Ціни на пальне далі зростають: скільки коштує бензин і дизель 4 квітня

Бензин. / © Reuters

Реклама

У суботу, 4 квітня, на українських АЗС зросли ціни на деякі види пального. Зокрема, на бензин марок А-95 і А-95+.

Скільки коштує пальне на заправках сьогодні зранку, повідомляє «Главком».

Сьогодні зранку у деяких мережах АЗС здорожчав бензин. Водночас вартість ДП і автогазу залишилася на рівні попереднього дня.

Реклама

На KLO зріс у ціні бензин марки А-95 (+1 грн) і А-95+ (+1 грн). Водночас найдорожче А-95 на ОККО і WOG — 75 грн, а А-95+ — на Socar — 78,99 грн.

Найдешевший бензин і дизель на автозаправках «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне на АЗС 4 квітня

Ціни на бензин 4 квітня 2026-го. ФОТО: Главком.

Ціни на пальне в Україні

В Україні вже понад місяць зростають ціни на пальне. Експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає, що і це не межа — «може бути і вище». Зокрема, вартість дизельного пального може перетнути позначку у 100 гривень.

Зауважимо, в Україні до 1 травня діє програма кешбеку на пальне. Її запровадили, аби пом’якшити вплив енергетичної кризи на українських водії. Максимальна сума виплати — 1000 грн на місяць. Зняти кошти з картки неможливо.

Реклама