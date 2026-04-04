- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 8731
- Час на прочитання
- 1 хв
Ціни на пальне далі зростають: скільки коштує бензин і дизель 4 квітня
Середня вартість дизельного пального на заправках становить 88,01 грн за літр.
У суботу, 4 квітня, на українських АЗС зросли ціни на деякі види пального. Зокрема, на бензин марок А-95 і А-95+.
Скільки коштує пальне на заправках сьогодні зранку, повідомляє «Главком».
Сьогодні зранку у деяких мережах АЗС здорожчав бензин. Водночас вартість ДП і автогазу залишилася на рівні попереднього дня.
На KLO зріс у ціні бензин марки А-95 (+1 грн) і А-95+ (+1 грн). Водночас найдорожче А-95 на ОККО і WOG — 75 грн, а А-95+ — на Socar — 78,99 грн.
Найдешевший бензин і дизель на автозаправках «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Ціни на пальне на АЗС 4 квітня
Ціни на пальне в Україні
В Україні вже понад місяць зростають ціни на пальне. Експерт паливного ринку Сергій Куюн вважає, що і це не межа — «може бути і вище». Зокрема, вартість дизельного пального може перетнути позначку у 100 гривень.
Зауважимо, в Україні до 1 травня діє програма кешбеку на пальне. Її запровадили, аби пом’якшити вплив енергетичної кризи на українських водії. Максимальна сума виплати — 1000 грн на місяць. Зняти кошти з картки неможливо.