Гроші
1173
1 хв

Ціни на пальне: яка вартість на АЗС 30 березня

На українських АЗС зафіксовано точкове зростання цін на пальне.

Анастасія Павленко
В Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне / © Associated Press

Станом на 30 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Про це пише «Главком».

Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС істотно не змінилася і становить близько 72,43 грн за літр, дизелю — 85,76 грн.

Найдорожчий дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне», бо він забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо.

Кешбек частково компенсує вартість пального, придбаного на АЗС: дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%.

Витратити кешбек можна на комунальні послуги, продовольчі товари вітчизняного виробництва, книжки, ліки або задонатити на ЗСУ.

Як економити на пальному?

Щоб зекономити пальне, фахівець з особистих фінансів Мартін Льюїс радить знімати невикористовувані багажники з даху, адже вони створюють додатковий опір під час руху на великих швидкостях. Також варто позбутися зайвих важких речей у багажнику. За його словами, кожні додаткові 45 кг можуть зменшити ефективність використання пального приблизно на 1%.

Окрему увагу Льюїс приділяє тиску в шинах: якщо він недостатній, витрати палива можуть зрости до 4%.

Більше порад як економити на пальному читайте за посиланням.

