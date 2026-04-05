Ціни на пальне можуть злетіти до 120 грн за літр: прогноз економіста

Ціни на пальне в Україні можуть сягнути до 120 гривень за літр, якщо війна на Близькому Сході продовжуватиметься.

Про це заявив економіст Олег Устенко, передають «Новини. LIVE».

За його словами, світовий ринок нафти демонструє тенденцію до зростання цін, що безпосередньо впливатиме і на українську економіку.

Експерт попередив, що якщо ціна на нафту буде продовжувати рухатися до 120 доларів за баррель марки Brent, буде коливання на світових ринках, ну і відповідно, будуть зміни на українському внутрішньому ринку. Тому ціна на пальне буде продовжувати зростати.

Устенко нагадав, що до початку конфлікту в Перській затоці барель нафти коштував близько 60 доларів, що відображалося в ціні 60 гривень за літр палива в Україні. Наразі ціна на нафту марки Brent тримається на рівні близько 109 доларів за барель.

«Якщо ціна на нафту буде в два рази більшою — замість 60 доларів, як це було до Перської затоки, буде 120 доларів, ну то відповідно має бути змінена ціна. 60 гривень, які були раніше, мають бути трансформовані в 120 гривень за один літр палива», — прогнозує економіст.

Устенко, посилаючись на прогнози експертів із Близького Сходу, не виключає і більш негативні прогнози. Так, що якщо війна з Іраном затягнеться, то ціна на нафту може дійти до 150 доларів за барель.

Водночас за його словами, економічний тиск через зростання цін на паливо може впливати й на політичні рішення у США, зокрема напередодні виборів.

«На паливо (у США збільшилася ціна — Ред.) на 45-50% залежності від Штату, про який ми говоримо. Значить для них неефективна політика. Це означає, що у Трампа і у республіканців можуть бути серйозні проблеми на проміжних виборах», — зазначає експерт.

Раніше директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн попередив, що вартість дизельного пального в Україні може перетнути психологічну позначку у 100 гривень за літр.

Також ми писали, що війна з Іраном докотилась до наших супермаркетів і вдарила по цінах на продукти.

