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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на пальне нарешті пішли вниз: дизель пробив важливу позначку

Світові ціни на нафту стимулюють здешевлення пального в Україні. 17 червня українські водії побачили на стелах АЗС приємніші цифри на дизель та автогаз.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Ціни на пальне на АЗС падають

Ціни на пальне на АЗС падають / © ТСН

В Україні 17 червня зафіксовано зниження вартості пального на автозаправних станціях. Дизельне пальне в окремих мережах вже опустилося нижче психологічної межі у 80 грн/л.

Про це пише «РБК-Україна».

Після попередньої домовленості між США та Іраном щодо розблокування портів в Ормузькій протоці та відновлення морських перевезень світові нафтові котирування почали знижуватися. Це одразу позначилося й на вартості пального в Україні.

Станом на 17 червня у порівнянні з попереднім днем преміальні мережі (OKKO, WOG, SOCAR) знизили вартість звичайного дизеля та дизельного пального покращеної якості на 1 грн/л. Автогаз також здешевшав: у більшості мереж — на 1 грн, а на «Укрнафті» — на 50 коп.

Також державна мережа стала першою, хто опустив ціну на стандартне дизпаливо нижче психологічної межі — до 79,9 грн/л.

Водночас бензин А-95 поки залишається стабільним і тримається в межах від 73,9 до 78,9 грн/л, тоді як преміальні марки коштують до 82,9 грн/л.

Ціни на пальне сьогодні, 17 червня 2026 року

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,9 грн

  • Бензин Pulls 95: 81,9 грн

  • Бензин А-95 Євро: 78,9 грн

  • ДП Pulls: 86,9 грн

  • ДП Євро: 83,9 грн

  • Газ: 44,9 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,9 грн

  • Бензин 95 (Mustang): 81,9 грн

  • Бензин 95 Євро: 78,9 грн

  • ДП Mustang: 86,9 грн

  • ДП Євро-5: 83,9 грн

  • Газ: 44,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,9 грн

  • Бензин NANO 95: 82,9 грн

  • Бензин А-95: 78,9 грн

  • ДП NANO Extro: 88,9 грн

  • ДП NANO: 85,9 грн

  • Газ: 45,9 грн

«Укрнафта»

  • Бензин 98 (Energy): 81,9 грн

  • Бензин 95 (Energy): 76,9 грн

  • Бензин А-95: 73,9 грн

  • Бензин А-92: 68,9 грн

  • ДП (Energy): 81,9 грн

  • ДП: 79,9 грн

  • Газ: 42,9 грн

До слова, від 1 липня на українських АЗС запроваджують європейське маркування пального, що передбачає використання біодобавок. Бензин маркуватимуть як E5 або E10 (з вмістом біоетанолу до 5% та 10% відповідно), а дизель — як B7 (до 7% біодизеля). Власникам авто, випущених до 2011 року, рекомендують використовувати E5, оскільки E10 підходить переважно для сучасних двигунів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
363
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