ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
2 хв

Ціни на пальне оскаженіли: скільки на АЗС коштують бензин, дизель та газ

У деяких мережах вартість бензину А-100 та дизелю зросла до 2 грн/л.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
АЗС

АЗС / © Associated Press

Найбільші мережі АЗС в Україні 4 вересня оновили цінники на пальне. Середня вартість бензину А-95 досягла 82,76 грн за літр, а дизелю — 93,51 грн за літр на тлі чергового здорожчання.

Про це повідомляє «Главком».

Порівняно з попереднім днем, ціни на пальне підвищилися у більшості мереж АЗС. Бензини А-95, А-95+ та А-100, а також дизельне пальне додали в ціні по 1 грн/л. У деяких мережах вартість А-100 та дизелю зросла ще суттєвіше — до 2 грн/л.

Водночас на «Укрнафті» бензин А-95+ здешевшав на 3 грн/л. У мережі WOG ціни залишилися на попередньому рівні. Автогаз змінився в ціні лише в одній мережі, де його вартість зросла на 1 грн/л.

Найдорожче пальне наразі продають на автозаправках ОKKO, WOG та Socar. Найнижчі ціни, як і раніше, залишаються у мережах «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне в Україні 4 вересня 2026 року

UPG

  • А-95 — 81,90 грн

  • А-95+ — 83,90 грн

  • ДП — 92,90 грн

  • ДП+ — 94,90 грн

  • А-100 — 90,90 грн

  • А-92 — —

  • Газ — 43,90 грн

OKKO

  • А-95 — 85,90 грн

  • А-95+ — 88,90 грн

  • ДП — 95,90 грн

  • ДП+ — 98,90 грн

  • А-100 — 95,90 грн

  • А-92 — —

  • Газ — 44,90 грн

WOG

  • А-95 — 85,90 грн

  • А-95+ — 88,90 грн

  • ДП — 95,90 грн

  • ДП+ — 98,90 грн

  • А-100 — 95,90 грн

  • А-92 — —

  • Газ — 45,50 грн

KLO

  • А-95 — 79,80 грн

  • А-95+ — 82,70 грн

  • ДП — 93,10 грн

  • ДП+ — 95,80 грн

  • А-100 — 91,10 грн

  • А-92 — 77,60 грн

  • Газ — 43,40 грн

SOCAR

  • А-95 — 85,90 грн

  • А-95+ — 88,90 грн

  • ДП — 96,90 грн

  • ДП+ — 99,99 грн

  • А-100 — 95,90 грн

  • А-92 — —

  • Газ — 44,90 грн

«Укрнафта»

  • А-95 — 79,90 грн

  • А-95+ — 79,90 грн

  • ДП — 89,90 грн

  • ДП+ — 91,90 грн

  • А-100 — —

  • А-92 — 77,90 грн

  • Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

  • А-95 — 79,99 грн

  • А-95+ — —

  • ДП — 89,99 грн

  • ДП+ — —

  • А-100 — —

  • А-92 — —

  • Газ — 41,99 грн

До слова, як попередив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, бензин і дизель в Україні можуть здорожчати приблизно на 5 грн за літр протягом двох тижнів через різке зростання світових цін на нафтопродукти. Так, гуртовий ринок за останні три дні додав 4-4,5 грн, що тягне за собою і роздрібні ціни.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie