Ціни на пальне оскаженіли: скільки на АЗС коштують бензин, дизель та газ

АЗС / © Associated Press

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Найбільші мережі АЗС в Україні 4 вересня оновили цінники на пальне. Середня вартість бензину А-95 досягла 82,76 грн за літр, а дизелю — 93,51 грн за літр на тлі чергового здорожчання.

Про це повідомляє «Главком».

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Порівняно з попереднім днем, ціни на пальне підвищилися у більшості мереж АЗС. Бензини А-95, А-95+ та А-100, а також дизельне пальне додали в ціні по 1 грн/л. У деяких мережах вартість А-100 та дизелю зросла ще суттєвіше — до 2 грн/л.

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Водночас на «Укрнафті» бензин А-95+ здешевшав на 3 грн/л. У мережі WOG ціни залишилися на попередньому рівні. Автогаз змінився в ціні лише в одній мережі, де його вартість зросла на 1 грн/л.

Найдорожче пальне наразі продають на автозаправках ОKKO, WOG та Socar. Найнижчі ціни, як і раніше, залишаються у мережах «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне в Україні 4 вересня 2026 року

UPG

А-95 — 81,90 грн

А-95+ — 83,90 грн

ДП — 92,90 грн

ДП+ — 94,90 грн

А-100 — 90,90 грн

А-92 — —

Газ — 43,90 грн

OKKO

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А-95 — 85,90 грн

А-95+ — 88,90 грн

ДП — 95,90 грн

ДП+ — 98,90 грн

А-100 — 95,90 грн

А-92 — —

Газ — 44,90 грн

WOG

А-95 — 85,90 грн

А-95+ — 88,90 грн

ДП — 95,90 грн

ДП+ — 98,90 грн

А-100 — 95,90 грн

А-92 — —

Газ — 45,50 грн

KLO

А-95 — 79,80 грн

А-95+ — 82,70 грн

ДП — 93,10 грн

ДП+ — 95,80 грн

А-100 — 91,10 грн

А-92 — 77,60 грн

Газ — 43,40 грн

SOCAR

А-95 — 85,90 грн

А-95+ — 88,90 грн

ДП — 96,90 грн

ДП+ — 99,99 грн

А-100 — 95,90 грн

А-92 — —

Газ — 44,90 грн

«Укрнафта»

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А-95 — 79,90 грн

А-95+ — 79,90 грн

ДП — 89,90 грн

ДП+ — 91,90 грн

А-100 — —

А-92 — 77,90 грн

Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

А-95 — 79,99 грн

А-95+ — —

ДП — 89,99 грн

ДП+ — —

А-100 — —

А-92 — —

Газ — 41,99 грн

До слова, як попередив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, бензин і дизель в Україні можуть здорожчати приблизно на 5 грн за літр протягом двох тижнів через різке зростання світових цін на нафтопродукти. Так, гуртовий ринок за останні три дні додав 4-4,5 грн, що тягне за собою і роздрібні ціни.

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