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Ціни на пальне підскочили: скільки коштують бензин, дизель та газ 19 липня
У неділю деякі оператори трохи підняли вартість бензину, та дизеля.
Сьогодні, 19 липня, найбільші мережі АЗС в Україні змінили ціни на пальне.
Про це повідомляє Главком.
Середня вартість бензину А-95 становить близько 77,65 грн за літр, а дизельного пального — 78,67 грн за літр.
Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, деякі оператори трохи підняли вартість бензину, та дизеля.
Водночас вартість автогазу лишилася без змін.
Наразі найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне традиційно можна знайти у «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ситуація з пальним в Україні — останні новини
Наприкінці липня в Україні може здорожчати пальне. За прогнозом директора групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз можуть зрости на кілька гривень за літр. Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE.
За словами експерта, очікування подальшого здешевлення нафти втратили актуальність через загострення ситуації на Близькому Сході, що вже впливає на світову логістику енергоносіїв.
Перша хвиля здорожчання пального в Україні відбулася у березні цього року після того, як Іран заблокував Ормузьку протоку у відповідь на удари Ізраїлю та США.