Ціни на пальне різко підскочили: скільки доведеться платити 31 жовтня

Пальне дорожчає / © Associated Press

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Сьогодні, 31 жовтня, більшість найбільших мереж АЗС України зберегли попередні ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

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За добу автогаз здорожчав на заправках Socar та «Укрнафта». Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального — 104,99 грн.

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© Главком

На АЗС SOCAR автогаз здорожчав на 40 копійок — із 59,50 до 59,90 грн/л. У мережах «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта» вартість газу зросла на 1 грн.

На UPG, OKKO та WOG ціни залишилися на рівні попереднього дня. Така ж ситуація в мережі KLO.

Найдорожчий бензин А-95 пропонує Socar — 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизеля також у цій мережі — 108 грн/л, преміального — 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають на OKKO та WOG — по 59,90 грн/л. Найнижча ціна газу серед наведених мереж — у «БРСМ-Нафти»: 53,99 грн/л за останніми опублікованими даними.

Пальне — ситуація в Україні

За прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко стрибатимуть то вгору, то вниз, до того ж дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин.

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Оператори АЗС реагують на ситуацію асиметрично: піднімають ціни ще до надходження дорожчого ресурсу, перекладаючи ризики на споживачів, а знижують їх повільно, посилаючись на реалізацію старих запасів.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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