Ціни на пальне різко пішли вниз: де найдешевше заправити автівку 15 листопада

АЗС переписали цінники на пальне / © Associated Press

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Сьогодні, 15 листопада, українські мережі АЗС точково скоригували вартість пального. Головними змінами дня стали зниження цін на дизельне пальне у державній мережі «Укрнафта», а також здорожчання автогазу на станціях UPG.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Ціни на пальне 15 листопада

«Укрнафта» знизила ціни на дизель: мережа скинула по 1,00 грн/л на обидві марки дизельного пального — стандартне ДП здешевшало до 101,90 грн/л, а ДП Energy — до 103,90 грн/л.

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UPG підняла цінник на автогаз: скраплений газ у мережі UPG додав +1,00 грн/л (до 61,90 грн/л), втративши статус найдешевшого на ринку.

Оператори OKKO, WOG та SOCAR у неділю зберегли вартість усіх видів бензину, дизельного пального та газу без змін.

У KLO ціни на пальне не змінилися. Бензин А-95 коштує 84,90 грн/л, А-95+ — 92,60 грн/л. Звичайне дизельне пальне продають по 103,90 грн/л, преміальне — по 107,90 грн/л. А-100 коштує 101,90 грн/л, А-92 — 83,50 грн/л, автогаз — 62,90 грн/л.

Що буде з цінами на пальне в Україні — прогнози та чинники впливу

Український паливний ринок почав реагувати на здешевлення бензину в гуртовому сегменті: закупівельна ціна впала одразу на 10 грн за літр. Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн припустив, що за умови збереження нинішніх закупівельних цін протягом двох-трьох тижнів бензин на АЗС може здешевшати до 80 грн за літр і навіть нижче. Водночас експерт звернув увагу на суперечливі чинники попиту та пропозиції, які можуть вплинути на подальшу динаміку.

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Вартість пального в Україні залежить не лише від котирувань нафти, а й від ситуації на європейських нафтопереробних заводах, логістики, валютного курсу та витрат на доставлення. Оскільки країна імпортує переважно готові нафтопродукти, проблеми з міжнародними маршрутами постачання або зростання вартості перевезень можуть позначитися на цінах навіть тоді, коли нафта дешевшає. Саме ці чинники пояснювали експерти, оцінюючи перспективи вартості бензину до кінця 2026 року.

Коливання цін на пальне відбиваються і на загальній вартості життя в Україні. У жовтні річна інфляція прискорилася до 11%, а пальне та мастила за рік здорожчали на 53,9%. Економічні наслідки цього зростання відчувають не лише водії: дорожчі перевезення впливають на собівартість товарів і послуг.

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