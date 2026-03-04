Ціни на пальне різко злетіли: Антимонопольний комітет розпочав перевірку АЗС

АЗС / © Associated Press

Антимонопольний комітет України (АМКУ) взяв під контроль ситуацію на ринку світлих нафтопродуктів через різке здорожчання пального на початку березня 2026 року. Відомство перевірить дії операторів АЗС на предмет можливих антиконкурентних змов.

Про це повідомили в АМКУ.

У середу, 4 березня, АМКУ висунув вимогу до мереж АЗС пояснити, чому підскочили ціни на пальне. Відповіді мають надати найближчим часом. Якщо виявиться, що заправки підняли ціни незаконно або змовилися між собою, комітет обіцяє покарати порушників.

В АМКУ наголошують, що український ринок пального повністю залежить від імпорту, тому коливання вартості на світових біржах безпосередньо впливають на цінники в Україні. Нинішнє підвищення вартості нафтопродуктів має загальноєвропейський характер.

«За останні дні світовий ринок нафти продемонстрував істотне зростання котирувань. Збільшилися ціни на пальне і в мережах АЗС нашої країни. АМКУ здійснює заходи контролю з метою з’ясування наявності чи відсутності ознак порушення законодавства під час підняття цін на початку березня 2026 року», — повідомили у відомстві.

Попри перевірки в комітеті нагадали, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не підлягають державному регулюванню. Вартість пального для споживачів формується на ринкових засадах і значною мірою залежить від зовнішніх чинників, які спостерігаються не лише в Україні, а й в інших країнах Європи.

Зростання цін на пальне — останні новини

Через загострення на Близькому Сході світові ціни на нафту пішли вгору. В Україні за останні дві доби вартість бензину також раптово злетіла.

Тим часом голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.

Проте експерти вважають, що в Україні на АЗС ціни на бензин і дизель можуть злетіти до 100–150 грн за літр.

Економіст попередив, за яких умов ціни на заправках злетять на 10 грн за літр.