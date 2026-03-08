Видобуток нафти

Ціни на нафту вперше за майже чотири роки перетнули позначку в 100 доларів за барель. Причина в тому, що найбільші виробники Близького Сходу починають скорочувати видобуток, а танкери з сировиною заблоковані в Перській затоці через війну США та Ізраїлю з Іраном.

Про це повідомляє Financial Times.

Трейдери попередили, що нафтовий сектор стикається з одним із найбільших викликів у своїй історії, оскільки атаки Ірану на танкери в Ормузькій протоці вплинули на видобуток у країнах, на які припадає близько чверті світових поставок сирої нафти.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Кувейт та Іран або скорочують видобуток, або повністю закривають родовища, оскільки ризикують переповнити резервуари для зберігання через накопичення сирої нафти в Перській затоці.

Подальші атаки на нафтові родовища та енергетичну інфраструктуру протягом вихідних також створюють нову загрозу, яка може призвести до різкого зростання цін, лише через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спровокувало останню енергетичну кризу.

Минулого тижня світова ціна на нафту марки Brent досягла 92,69 долара. На початку січня ціна на Brent та WTI торгувалися близько 60 доларів за барель.

«Якщо ситуація швидко не покращиться, я очікую, що на початку наступного тижня ми досягнемо тризначних цін на Brent», — сказав Річард Бронз, керівник відділу геополітики консалтингової компанії Energy Aspects.

Як зміниться ціка на пальне

Goldman Sachs, один з найвпливовіших банків на сировинних ринках, заявив у п’ятницю пізно ввечері, що ціни на нафтопродукти, такі як бензин та дизельне паливо, можуть досягти історичних максимумів, «якщо потоки через Ормузьку протоку залишатимуться низькими протягом березня».

Ціни на нафтопродукти вже різко зросли за останній тиждень, причому країни Перської затоки стали значним постачальником дизельного палива та авіаційного палива до Європи в останні роки, часто замінюючи російські поставки.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев попередив, що через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому доведеться скоротити. Відтак буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.

Як війна на Близькому Сході впливає на ринок пального

Нагадаємо, після початку військової олперації США та Ізраїлю на Близькому Сході Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, погрожуючи атакувати судна, які наважаться туди зайти.

Найбільші економіки Азії зіткнулися з енергетичною кризою, що змушує уряди призупиняти експорт пального та відкривати стратегічні резерви.

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на паливні ринки Європи. У Німеччині ціни на бензин різко зросли — на окремих заправках вони перевищили 2,4 євро за літр.