Ціни на пальне: скільки коштують бензин, дизель та газ

АЗС / © Pixabay

Реклама

В Україні зберігається тенденція до поступового зростання цін на пальне. Станом на 21 жовтня середня вартість бензину марки А-95 становить 58,68 грн за літр.

Про це повідомляє портал «Мінфін«.

За оновленими даними моніторингу, на українських автозаправках пальне реалізують за такими середніми цінами:

Реклама

бензин А-95 преміум — 63,41 грн/л,

бензин А-95 — 58,68 грн/л,

бензин А-92 — 57,25 грн/л,

дизельне пальне — 55,83 грн/л,

автогаз — 34,43 грн/л.

Де пальне найдешевше і найдорожче

Бензин А-95 «преміум» наразі доступний на більшості заправок по всій території України, за винятком Луганської області. Найнижчу ціну зафіксовано на АЗС ZOG у Запорізькій області — 55 грн/л. Найвищу — 65,98 грн/л — пропонує мережа «Автотранс» на Полтавщині.

Звичайний А-95 продається у більшості областей, крім Луганської. Найдешевше його можна придбати також у мережі ZOG — по 50 грн/л, тоді як у мережах OKKO та WOG ціна сягає 61,99 грн/л.

Бензин А-92 наразі відсутній лише на Луганщині. В інших регіонах він коштує від 49 грн/л (мережа ZOG) до 58,99 грн/л (мережа BVS, що працює у Київській, Полтавській та Сумській областях).

Дизельне пальне доступне практично на всій підконтрольній території України, окрім Луганської області. Найнижча ціна на дизель — 49,20 грн/л у мережі «Фактор» на Житомирщині. Найдорожче дизпаливо пропонують OKKO та WOG — по 58,99 грн/л.

Реклама

Прогнози експертів: що буде далі

Аналітики паливного ринку очікують, що у 2025 році ціни на пальне можуть продовжити зростання. Основні фактори — коливання світових цін на нафту та зміни у податковому законодавстві.

Із 1 вересня 2024 року набув чинності закон, який передбачає поступове підвищення акцизного податку на пальне до 2028 року. З початку 2025 року ставки акцизів вже збільшено:

на бензин — із 242,6 до 271,7 євро за тонну,

на дизельне пальне — із 177,6 до 215,7 євро за тонну,

на автогаз — зі 165 до 193 євро за тонну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти вже пояснили, чому сучасний А-95 має мало спільного з якісним пальним, яке було у минулому.