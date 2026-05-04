Ціни на пальне: скільки коштують бензин та дизель після вихідних

Станом на 4 травня в Україні не фіксується помітних цінових коливань на автозаправних станціях.

АЗС утримують вартість пального на стабільному рівні

АЗС утримують вартість пального на стабільному рівні

На українському ринку пального суттєвих цінових змін не спостерігається. Водночас вартість дизельного пального у різних мережах АЗС відрізняється на 3 грн за літр, а бензину А-95 — на 6 грн.

Про це пише «Фокус».

Ціни на АЗС 4 травня

«Укрнафта»:

  • бензин 95 Energy — 69,90 грн/л

  • бензин А-95 — 69,90 грн/л

  • бензин А-92 — 66,90 грн/л

  • бензин 98 Energy — 78,90 грн/л

  • дизельне пальне — 86,90 грн/л

  • дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л

  • автомобільний газ — 47,90 грн/л

BVS:

  • бензин А-95 — 72,90 грн/л

  • бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л

  • бензин А-98 — 80,90 грн/л

  • бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л

  • дизельне пальне — 89,90 грн/л

  • дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л

  • автомобільний газ — 47,90 грн/л

UPG:

  • бензин upg100 — 80,90 грн/л

  • бензин upg95 — 74,90 грн/л

  • бензин А-95 — 72,90 грн/л

  • дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л

  • дизель upg — 88,90 грн/л

  • газ — 49,00 грн/л

WOG:

  • бензин А-95 — 75,90 грн/л

  • бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л

  • бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л

  • дизельне пальне — 89,90 грн/л

  • дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л

  • автомобільний газ — 49,90 грн/л

  • OKKO:

  • бензин А-95 — 75,90 грн/л

  • бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л

  • бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л

  • дизельне пальне — 89,90 грн/л

  • дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л

  • автомобільний газ — 49,90 грн/л

Нагадаємо, колишній очільник МЗС України Павло Клімкін попередив, що відбудеться друга хвиля здорожчання пального. Основним чинником, що впливає на ціну бензину та дизельного палива, є вартість нафти на світових ринках.

