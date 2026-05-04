Ціни на пальне: скільки коштують бензин та дизель після вихідних
Станом на 4 травня в Україні не фіксується помітних цінових коливань на автозаправних станціях.
На українському ринку пального суттєвих цінових змін не спостерігається. Водночас вартість дизельного пального у різних мережах АЗС відрізняється на 3 грн за літр, а бензину А-95 — на 6 грн.
Про це пише «Фокус».
Ціни на АЗС 4 травня
«Укрнафта»:
бензин 95 Energy — 69,90 грн/л
бензин А-95 — 69,90 грн/л
бензин А-92 — 66,90 грн/л
бензин 98 Energy — 78,90 грн/л
дизельне пальне — 86,90 грн/л
дизельне пальне Energy — 88,90 грн/л
автомобільний газ — 47,90 грн/л
BVS:
бензин А-95 — 72,90 грн/л
бензин А-95 PRO — 75,90 грн/л
бензин А-98 — 80,90 грн/л
бензин А-95 EKO — 57,90 грн/л
дизельне пальне — 89,90 грн/л
дизельне пальне PRO — 92,90 грн/л
автомобільний газ — 47,90 грн/л
UPG:
бензин upg100 — 80,90 грн/л
бензин upg95 — 74,90 грн/л
бензин А-95 — 72,90 грн/л
дизельне пальне Euro — 86,90 грн/л
дизель upg — 88,90 грн/л
газ — 49,00 грн/л
WOG:
бензин А-95 — 75,90 грн/л
бензин Mustang 95 — 78,90 грн/л
бензин Mustang 100 — 85,90 грн/л
дизельне пальне — 89,90 грн/л
дизельне пальне Mustang+ — 92,90 грн/л
автомобільний газ — 49,90 грн/л
OKKO:
бензин А-95 — 75,90 грн/л
бензин Pulls 95 — 78,90 грн/л
бензин Pulls 100 — 85,90 грн/л
дизельне пальне — 89,90 грн/л
дизельне пальне Pulls — 92,90 грн/л
автомобільний газ — 49,90 грн/л
Нагадаємо, колишній очільник МЗС України Павло Клімкін попередив, що відбудеться друга хвиля здорожчання пального. Основним чинником, що впливає на ціну бензину та дизельного палива, є вартість нафти на світових ринках.