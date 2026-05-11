Ціни на пальне: скільки коштують бензин та дизель після вихідних

АЗС утримують вартість пального на стабільному рівні

Станом на 11 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 74,77 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 88,38 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком«.

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Нагадаємо, колишній очільник МЗС України Павло Клімкін попередив, що відбудеться друга хвиля здорожчання пального. Основним чинником, що впливає на ціну бензину та дизельного палива, є вартість нафти на світових ринках.

