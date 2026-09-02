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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Ціни на пальне стрімко злетіли: скільки коштує заправитися 2 вересня

У середньому бензин А-95 коштує близько 81,16 грн, а дизель — 92,20 грн.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Ціни на пальне в Україні зросли

Ціни на пальне в Україні зросли / © ТСН.ua

Найбільші мережі українських АЗС масово оновили цінники на пальне 2 вересня. Вартість бензину та дизелю різко зросла у п’яти популярних мережах.

Про це повідомляє «Главком».

За останню добу ціни на пальне підвищилися одразу у п’яти мережах АЗС. У середньому літр бензину А-95 коштує близько 81,16 грн, а дизельного пального — 92,20 грн.

У мережі Socar на 1 грн/л зросла вартість дизельного пального та дизельного пального+. В «Укрнафті» на 1 грн/л здорожчали А-92, А-95 та А-95+. На KLO ціни на А-95, А-95+, А-100 та А-92 підвищилися до 1 грн/л.

У мережах WOG та UPG усі види пального додали по 1 грн/л. Крім того, на UPG автогаз подорожчав до 1 грн/л.

Найвищі ціни на пальне наразі фіксують у мережах ОKKO, WOG та Socar. Водночас найдоступніше пальне традиційно залишається на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне 2 вересня 2026 року

UPG

  • А95 — 79,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 90,90 грн/л

  • ДП+ — 92,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,50 грн/л

OKKO

  • А95 — 83,90 грн/л

  • А95+ — 86,90 грн/л

  • ДП — 93,90 грн/л

  • ДП+ — 96,90 грн/л

  • А100 — 93,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 44,90 грн/л

WOG

  • А95 — 84,90 грн/л

  • А95+ — 87,90 грн/л

  • ДП — 94,90 грн/л

  • ДП+ — 97,90 грн/л

  • А100 — 94,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 45,50 грн/л

KLO

  • А95 — 78,60 грн/л

  • А95+ — 81,60 грн/л

  • ДП — 91,90 грн/л

  • ДП+ — 94,60 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — 77,60 грн/л

  • Газ — 42,90 грн/л

SOCAR

  • А95 — 83,90 грн/л

  • А95+ — 86,90 грн/л

  • ДП — 95,90 грн/л

  • ДП+ — 98,90 грн/л

  • А100 — 93,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 44,90 грн/л

«Укрнафта»

  • А95 — 79,90 грн/л

  • А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 89,90 грн/л

  • ДП+ — 91,90 грн/л

  • А100 — немає

  • А92 — 77,90 грн/л

  • Газ — 42,90 грн/л

«БРСМ-Нафта»

  • А95 — 76,99 грн/л

  • А95+ — немає

  • ДП — 87,99 грн/л

  • ДП+ — немає

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 40,99 грн/л

Нагадаємо, за прогнозами експертів, у вересні вартість пального залишиться стабільною або може трохи знизитися завдяки конкуренції та відсутності ескалації на Близькому Сході. Очікувані цінові коридори становитимуть: для бензину А-95 — 75–83 грн/л, для дизпалива — 88-94 грн/л, а для автогазу — 41-45 грн/л. Водночас програми лояльності дозволять водіям заощаджувати додаткові 2-5 грн на літрі.

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