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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Ціни на пальне сьогодні: де бензин та дизель б’ють по гаманцю, а де дешевшають

Ціни на пальне на АЗС залишаються стабільними з мінімальними змінами.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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АЗС

АЗС / © pixabay.com

Великі українські мережі АЗС оновили вартість пального 9 червня. У середньому літр бензину А-95 коштує приблизно 75,91 грн, тоді як середня ціна дизельного пального становить 85 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

Загалом ціни на пальне в найбільших мережах АЗС залишилися майже без змін. Коригування вартості відбулося лише у двох операторів: одна мережа знизила ціну на дизельне пальне на 1 грн, а інша зменшила на 1 грн вартість бензину А-100.

Наразі найвищі ціни на бензин і дизельне пальне зафіксовані у мережах ОKKO, WOG та Socar. Водночас найвигідніші пропозиції мають «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне 9 червня 2026 року

UPG

  • Бензин А95: 74,9

  • Бензин А95+: 76,9

  • ДП: 83,9

  • ДП+: 85,9

  • Бензин А100: 84,9

  • Бензин А92: —

  • Газ: 44,9

OKKO

  • Бензин А95: 78,9

  • Бензин А95+: 81,9

  • ДП: 87,9

  • ДП+: 90,9

  • Бензин А100: 88,9

  • Бензин А92: —

  • Газ: 46,9

WOG

  • Бензин А95: 78,9

  • Бензин А95+: 81,9

  • ДП: 87,9

  • ДП+: 90,9

  • Бензин А100: 88,9

  • Бензин А92: —

  • Газ: 46,9

KLO

  • Бензин А95: 70,9

  • Бензин А95+: 78,7

  • ДП: 82,9

  • ДП+: 85,4

  • Бензин А100: 82,5

  • Бензин А92: 67,9

  • Газ: 43,4

SOCAR

  • Бензин А95: 78,9

  • Бензин А95+: 82,9

  • ДП: 87,9

  • ДП+: 90,9

  • Бензин А100: 88,9

  • Бензин А92: —

  • Газ: 46,9

«Укрнафта»

  • Бензин А95: 74,9

  • Бензин А95+: 77,9

  • ДП: 84,9

  • ДП+: 86,9

  • Бензин А100: —

  • Бензин А92: 69,9

  • Газ: 44,9

«БРСМ-Нафта»

  • Бензин А95: 73,99

  • Бензин А95+: —

  • ДП: 79,99

  • ДП+: —

  • Бензин А100: —

  • Бензин А92: —

  • Газ: 44,49

Зауважимо, експерт Дмитро Льоушкін прогнозує можливе зростання цін на пальне в Україні до 95 грн/л у серпні — жовтні через геополітичну нестабільність та коливання нафтових котирувань. Оскільки український ринок оперативно реагує на світові зміни, розвиток конфлікту на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки можуть призвести до чергового здорожчання, попри поточний тренд на зниження вартості.

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Кількість переглядів
184
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