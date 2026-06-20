Ціни на пальне в Україні 20 червня: де бензин і дизель коштують найдорожче

Ціни на пальне / © Associated Press

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Українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Найдорожче заправити автомобіль нині можна на станціях ОККО, WOG та Socar, а найдешевше на АЗС «Укрнафти» та «БРСМ-Нафта».

Про це повідомляє «Главком».

Середня ціна бензину А-95 наразі становить 75,91 грн за літр, а дизельного пального — 80,90 грн.

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Ціни на пальне сьогодні, 20 червня 2026 року

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 78,90 грн/л

ДП+ — 76,26 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 40,90 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 43,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 43,90 грн/л

KLO

А95 — 71,40 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 77,70 грн/л

ДП+ — 80,70 грн/л

А100 — 83,00 грн/л

А92 — 67,40 грн/л

Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 83,90 грн/л

ДП+ — 86,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — немає

Газ — 43,90 грн/л

UKRNAFTA

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 73,90 грн/л

ДП — 77,90 грн/л

ДП+ — 77,90 грн/л

А100 — немає

А92 — 69,90 грн/л

Газ — 40,90 грн/л

БРСМ-Нафта

А95 — 72,99 грн/л

А95+ — немає

ДП — 79,99 грн/л

ДП+ — немає

А100 — немає

А92 — немає

Газ — 43,49 грн/л

Нагадаємо, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує подальше зниження цін на пальне в Україні. За його словами, протягом найближчих дизель може подешевшати ще на 6–7 грн за літр. Водночас бензин також має потенціал до здешевлення, однак меншою мірою. Експерт пов’язує це зі змінами на європейському ринку нафтопродуктів.

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