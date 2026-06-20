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Ціни на пальне в Україні 20 червня: де бензин і дизель коштують найдорожче
На українських заправках оновили ціни на бензин, дизельне пальне та газ. Дізнайтеся, де літр пального коштує найдорожче.
Українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Найдорожче заправити автомобіль нині можна на станціях ОККО, WOG та Socar, а найдешевше на АЗС «Укрнафти» та «БРСМ-Нафта».
Про це повідомляє «Главком».
Середня ціна бензину А-95 наразі становить 75,91 грн за літр, а дизельного пального — 80,90 грн.
Ціни на пальне сьогодні, 20 червня 2026 року
UPG
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 78,90 грн/л
ДП+ — 76,26 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 40,90 грн/л
OKKO
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л
WOG
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л
KLO
А95 — 71,40 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 77,70 грн/л
ДП+ — 80,70 грн/л
А100 — 83,00 грн/л
А92 — 67,40 грн/л
Газ — 41,50 грн/л
SOCAR
А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 83,90 грн/л
ДП+ — 86,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — немає
Газ — 43,90 грн/л
UKRNAFTA
А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 73,90 грн/л
ДП — 77,90 грн/л
ДП+ — 77,90 грн/л
А100 — немає
А92 — 69,90 грн/л
Газ — 40,90 грн/л
БРСМ-Нафта
А95 — 72,99 грн/л
А95+ — немає
ДП — 79,99 грн/л
ДП+ — немає
А100 — немає
А92 — немає
Газ — 43,49 грн/л
Нагадаємо, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує подальше зниження цін на пальне в Україні. За його словами, протягом найближчих дизель може подешевшати ще на 6–7 грн за літр. Водночас бензин також має потенціал до здешевлення, однак меншою мірою. Експерт пов’язує це зі змінами на європейському ринку нафтопродуктів.