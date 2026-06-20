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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на пальне в Україні 20 червня: де бензин і дизель коштують найдорожче

На українських заправках оновили ціни на бензин, дизельне пальне та газ. Дізнайтеся, де літр пального коштує найдорожче.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Ціни на пальне

Ціни на пальне / © Associated Press

Українські мережі АЗС оновили ціни на пальне. Найдорожче заправити автомобіль нині можна на станціях ОККО, WOG та Socar, а найдешевше на АЗС «Укрнафти» та «БРСМ-Нафта».

Про це повідомляє «Главком».

Середня ціна бензину А-95 наразі становить 75,91 грн за літр, а дизельного пального — 80,90 грн.

Ціни на пальне сьогодні, 20 червня 2026 року

UPG

  • А95 — 73,90 грн/л

  • А95+ — 75,90 грн/л

  • ДП — 78,90 грн/л

  • ДП+ — 76,26 грн/л

  • А100 — 84,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 40,90 грн/л

OKKO

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 82,90 грн/л

  • ДП+ — 85,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

WOG

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 81,90 грн/л

  • ДП — 82,90 грн/л

  • ДП+ — 85,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

KLO

  • А95 — 71,40 грн/л

  • А95+ — 75,90 грн/л

  • ДП — 77,70 грн/л

  • ДП+ — 80,70 грн/л

  • А100 — 83,00 грн/л

  • А92 — 67,40 грн/л

  • Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

  • А95 — 78,90 грн/л

  • А95+ — 82,90 грн/л

  • ДП — 83,90 грн/л

  • ДП+ — 86,90 грн/л

  • А100 — 88,90 грн/л

  • А92 — немає

  • Газ — 43,90 грн/л

UKRNAFTA

  • А95 — 73,90 грн/л

  • А95+ — 73,90 грн/л

  • ДП — 77,90 грн/л

  • ДП+ — 77,90 грн/л

  • А100 — немає

  • А92 — 69,90 грн/л

  • Газ — 40,90 грн/л

БРСМ-Нафта

  • А95 — 72,99 грн/л

  • А95+ — немає

  • ДП — 79,99 грн/л

  • ДП+ — немає

  • А100 — немає

  • А92 — немає

  • Газ — 43,49 грн/л

Нагадаємо, паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує подальше зниження цін на пальне в Україні. За його словами, протягом найближчих дизель може подешевшати ще на 6–7 грн за літр. Водночас бензин також має потенціал до здешевлення, однак меншою мірою. Експерт пов’язує це зі змінами на європейському ринку нафтопродуктів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
308
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