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Ціни на пальне в Україні 30 вересня: скільки коштують бензин, дизель і газ
Ціни на пальне в Україні не змінилися у середу, 30 вересня.
Станом на 30 вересня 2026 року ціни на найбільших АЗС України не змінилися. Найдорожчим наразі є пальне на SOCAR — дизель по 103-104 грн за літр, а бензин — 94,90-97,90 грн.
Про це повідомляє «РБК-Україна».
На ОККО та WOG ціни зрівнялися. Преміальне пальне у цих мережах коштує 102,90 грн. Втім інше — нижче 100 грн.
Найдешевшою наразі залишається «Укрнафта». Дизель тримається нижче критичної межі — 97,90-99,90 грн. Преміальний бензин — 91,90.
Ціни на АЗС станом на 30 вересня
Ціни на пальне в Україні: останні новини
Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.
Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.
Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.