ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Ціни на пальне в Україні: Клімкін спрогнозував, що буде далі

Ексміністр прогнозує подальше зростання цін на пальне в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Ціни на пальне зростатимуть

Ціни на пальне зростатимуть / © Associated Press

Світ вже зіткнувся зі зростанням цін на пальне, добрива та метали через війну на Близькому Сході, але це лише перша хвиля здорожчання.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE «Архітектура Безпеки» заявив колишній очільник МЗС України Павло Клімкін.

З його слів, після нафтових криз світ зазвичай стикається з інфляцією та економічним спадом, і Україна також відчує ці наслідки.

«Це по нас також вдарить, маховиком. Усі прекрасно розуміють, що зараз окремих війн не буває. З Іраном, це дуже виразно», — сказав він.

Зв’язок між цінами на паливо та стрибками цін на товари

Основним чинником, що впливає на ціну бензину та дизельного палива, є вартість нафти на світових ринках. Поточне здорожчання в Україні, на думку низки українських експертів, насамперед стосується товарів на ринку палива.

Водночас зростання цін на бензин і дизель може автоматично спричиняти різке здорожчання продуктів.

НБУ фіксує зміну інфляційного тренду

За оцінками Нацбанку, прямий вплив від здорожчання пального може становити від 0,5 до 1 в.п.

У контексті здорожчання пального не менш суттєвими є вторинні ефекти. Вони відображають вплив глобальної паливної кризи на ланцюг виробництва маси товарів.

Наслідки цього впливу можуть бути значно більшими, ніж зараз. У результаті інфляція 2026 року може бути на 1,5–2,8% вищою.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie