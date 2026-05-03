Ціни на пальне в Україні: Клімкін спрогнозував, що буде далі

Ціни на пальне зростатимуть / © Associated Press

Світ вже зіткнувся зі зростанням цін на пальне, добрива та метали через війну на Близькому Сході, але це лише перша хвиля здорожчання.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE «Архітектура Безпеки» заявив колишній очільник МЗС України Павло Клімкін.

З його слів, після нафтових криз світ зазвичай стикається з інфляцією та економічним спадом, і Україна також відчує ці наслідки.

«Це по нас також вдарить, маховиком. Усі прекрасно розуміють, що зараз окремих війн не буває. З Іраном, це дуже виразно», — сказав він.

Зв’язок між цінами на паливо та стрибками цін на товари

Основним чинником, що впливає на ціну бензину та дизельного палива, є вартість нафти на світових ринках. Поточне здорожчання в Україні, на думку низки українських експертів, насамперед стосується товарів на ринку палива.

Водночас зростання цін на бензин і дизель може автоматично спричиняти різке здорожчання продуктів.

НБУ фіксує зміну інфляційного тренду

За оцінками Нацбанку, прямий вплив від здорожчання пального може становити від 0,5 до 1 в.п.

У контексті здорожчання пального не менш суттєвими є вторинні ефекти. Вони відображають вплив глобальної паливної кризи на ланцюг виробництва маси товарів.

Наслідки цього впливу можуть бути значно більшими, ніж зараз. У результаті інфляція 2026 року може бути на 1,5–2,8% вищою.

