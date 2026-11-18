Бензин і дизель можуть подешевшати щонайменше на 15 грн

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В Україні протягом найближчих двох тижнів можуть знизитися ціни на бензин і дизельне пальне. Економіст Олег Устенко вважає, що здешевлення може становити близько 20% від нинішньої вартості.

Про це Устенко заявив в ефірі Новини LIVE.

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Як Устенко пропонує рахувати майбутню ціну

За словами економіста, очікуване зниження має стосуватися обох видів пального — і бензину, і дизеля. Він запропонував водіям простий спосіб підрахувати, скільки може коштувати літр після здешевлення: нинішню ціну потрібно помножити на 0,8.

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«Будь-яку ціну, яку ви бачите зараз на АЗС, і це стосується і дизеля, і бензину, сміливо можна перемножувати на 0,8, щоб зрозуміти, якою буде ціна на нафтопродукт», — зазначив Устенко.

Ведуча уточнила, чи означатиме це вартість близько 70 грн за літр. Економіст відповів, що за нинішньої ціни у 90 грн і трохи більше зниження має становити щонайменше 15 грн.

«Якщо ми відштовхуємося від ціни 90 з копійками, яка є зараз, то, відповідно, ми маємо побачити з вами хоча б на 15 гривень менше. Хоча б», — наголосив він.

Скільки може коштувати бензин і дизель

Станом на 18 листопада середня ціна бензину А-95 в Україні становила 87,90 грн за літр, а дизельного пального — 101 грн/л, повідомив Укрінформ із посиланням на дані порталу «Мінфін».

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Якщо застосувати озвучений Устенком коефіцієнт до цих середніх цін, умовна вартість бензину А-95 становитиме близько 70,32 грн/л, а дизеля — 80,80 грн/л.

Що відбувається з цінами на АЗС

18 листопада більшість великих мереж автозаправок не змінювали цінників на бензин і дизель, однак WOG другий день поспіль знижувала вартість дизельного пального на 1 грн за літр. Найдешевший А-95 серед перелічених мереж коштував 86,90 грн/л, а дизель — від 99,56 грн/л.

Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн очікує, що тенденція до здешевлення збережеться принаймні до кінця листопада: бензин може наблизитися до 80 грн/л або навіть опуститися нижче, а дизель — подешевшати до рівня менш як 100 грн/л. Експерт пов’язує це з різким падінням гуртових цін і поступовим відновленням постачань, завдяки чому дешевші партії пального вже почали надходити на АЗС.

Водночас подальша динаміка до кінця року залежатиме від ситуації на світовому енергетичному ринку. Економістка Олена Нусінова звертала увагу на ризики загострення конфлікту на Близькому Сході, перебоїв із судноплавством через Ормузьку протоку та рішень країн ОПЕК+. За негативного сценарію бензин А-95 може знову наблизитися до 100 грн за літр. Вона також пояснювала, що на українські цінники впливають не лише нафтові котирування, а й вартість готового пального в Європі, логістика та курс валют.

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