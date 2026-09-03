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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Ціни на пальне в Україні різко зросли: скільки коштує заправити авто 3 вересня

Здорожчання пального становить від 50 копійок до 2 гривень за літр.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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АЗС

АЗС / © Associated Press

Українські автозаправні станції зафіксували чергове зростання цін на пальне. Станом на 3 вересня середня вартість бензину А-95 досягла 82,08 грн за літр, а дизельного пального — 92,77 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

У більшості мереж АЗС за добу зафіксували підвищення цін на пальне. Вартість А-95, А-95+, А-100 та дизельного пального зросла на 1 грн/л.

Водночас на 50 коп./л подорожчав автогаз в UPG, а на KLO його ціна збільшилася до 1 грн/л. У «БРСМ-Нафта» бензин А-95 додав у ціні 2 грн/л, тоді як дизельне пальне стало дорожчим на 1 грн/л. «Укрнафта» ціни на пальне не змінювала.

Найвищі ціни наразі залишаються в мережах ОKKO, WOG та Socar. Найдешевшим пальним можна заправитися на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне в Україні 3 вересня 2026 року

UPG

  • А95 — 80,90 грн

  • А95+ — 82,90 грн

  • ДП — 91,90 грн

  • ДП+ — 93,90 грн

  • А100 — 88,90 грн

  • А92 — –

  • Газ — 43,90 грн

OKKO

  • А95 — 84,90 грн

  • А95+ — 87,90 грн

  • ДП — 94,90 грн

  • ДП+ — 97,90 грн

  • А100 — 94,90 грн

  • А92 — –

  • Газ — 44,90 грн

WOG

  • А95 — 85,90 грн

  • А95+ — 88,90 грн

  • ДП — 95,90 грн

  • ДП+ — 98,90 грн

  • А100 — 95,90 грн

  • А92 — –

  • Газ — 45,50 грн

КLО

  • А95 — 79,10 грн

  • А95+ — 81,80 грн

  • ДП — 91,90 грн

  • ДП+ — 94,60 грн

  • А100 — 89,90 грн

  • А92 — 77,60 грн

  • Газ — 43,40 грн

SOCAR

  • А95 — 84,90 грн

  • А95+ — 87,90 грн

  • ДП — 95,90 грн

  • ДП+ — 98,90 грн

  • А100 — 94,90 грн

  • А92 — –

  • Газ — 44,90 грн

«Укрнафта»

  • А95 — 79,90 грн

  • А95+ — 82,90 грн

  • ДП — 89,90 грн

  • ДП+ — 91,90 грн

  • А100 — –

  • А92 — 77,90 грн

  • Газ — 42,90 грн

«БРСМ-Нафта»

  • А95 — 78,99 грн

  • А95+ — –

  • ДП — 88,99 грн

  • ДП+ — –

  • А100 — –

  • А92 — –

  • Газ — 40,99 грн

Нагадаємо, експерти прогнозують, що у вересні ціни на пальне залишатимуться переважно стабільними, а за сприятливих умов можуть навіть дещо знизитися. Серед чинників, які можуть вплинути на вартість, називають конкуренцію між мережами АЗС та відсутність загострення ситуації на Близькому Сході.

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