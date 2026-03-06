Ціни на пальне "злетять" ще більше: експерт розповів, чого очікувати українським водіям

Пальне / © ТСН.ua

Протягом наступного тижня цінники на українських заправках можуть продемонструвати різке зростання. Вартість літра дизельного пального ризикує сягнути позначки 75–80 гривень, а бензину — 72–77 гривень. Головною причиною такої динаміки є глобальна логістична криза на Близькому Сході.

Про це для УНІАН розповів засновник групи компаній Prime і паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Він зазначає, що ключовим фактором здорожчання є блокування стратегічно важливої для транспортування нафти Ормузької протоки. Ситуація може стабілізуватися лише в разі повноцінного відновлення судноплавства.

Аналітик пояснив механізм ціноутворення, який діє на сьогодні. За його словами, закупівельна ціна в Ізмаїлі наразі становить 64 гривні за літр дизельного пального та 62 гривні — за літр бензину.

«Через зростання котирувань газойлю вартість зростатиме ще кілька днів і сягне, за моїми підрахунками, 66 гривень. А є ще націнка та інше, тобто робоча ціна буде десь 67–69 гривень за літр. Це собівартість. Зазвичай коли я розраховую ціну на ОККО та WOG, то до базової ціни додаю ще 15 гривень», — підкреслив експерт.

Оскільки питання вартості пального є соціально чутливим, мережі АЗС намагатимуться мінімізувати різке та одномоментне зростання цифр на інформаційних стелах. Натомість компанії вдадуться до прихованого підвищення через скасування програм лояльності.

«Думаю, після того, як вони у п’ятницю доріжуть знижки, а в суботу одразу докинуть 2–3 гривні або в понеділок буде добрячий стрибок цін одразу за кілька днів», — прогнозує Льоушкін.

Що може зупинити зростання вартості пального

Єдиним фактором, здатним переламати ціновий тренд, експерт вважає політичне втручання Сполучених Штатів. Якщо американське керівництво, зокрема президент або інші високопосадовці, офіційно оголосять про розблокування Ормузької протоки, здорожчання може припинитися.

«А інакше на преміальних заправках ціна рухатиметься до 80 гривень за літр за дизель і 77 гривень за літр — по бензину. Це станом на зараз. На звичайних АЗС ціна буде на 5 гривень нижчою. Потім вони докрутять ще 5 гривень за підсумками березня», — резюмував аналітик.

Зростання цін на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, що в Україні за останні дні вартість бензину раптово злетіла. Також різко здорожчав газ: ціни за кілька днів злетіли на понад 20%.

Тим часом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав паливні компанії не піднімати ціни на бензин.