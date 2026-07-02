Ціни на пальне змінилися: скільки коштують бензин, дизель і газ на АЗС 2 липня

АЗС / © Associated Press

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Станом на 2 липня 2026 року найбільші мережі автозаправних станцій України оновили вартість пального. Загалом ціни залишилися майже без змін, хоча окремі оператори переглянули вартість бензину та дизеля.

Про це повідомляє «Главком».

За оприлюдненими даними, середня ціна бензину А-95 на українських АЗС становить близько 75,20 грн за літр. Дизельне пальне в середньому продають по 76,96 грн за літр.

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Найдорожче заправити автомобіль бензином і дизелем наразі можна на АЗС OKKO, WOG та Socar. Натомість найнижчі ціни, як і раніше, пропонують «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Актуальні ціни на пальне в Україні на 2 липня 2026 року

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 74,90 грн/л

ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — —

Газ — 39,40 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 79,90 грн/л

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ДП+ — 82,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — —

Газ — 41,90 грн/л

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WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 79,90 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

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А100 — 88,90 грн/л

А92 — —

Газ — 41,90 грн/л

KLO

А95 — 70,90 грн/л

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А95+ — 75,40 грн/л

ДП — 74,20 грн/л

ДП+ — 77,20 грн/л

А100 — 82,50 грн/л

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А92 — 66,90 грн/л

Газ — 38,90 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

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ДП — 80,90 грн/л

ДП+ — 83,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — —

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Газ — 41,90 грн/л

UKRNAFTA

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 76,90 грн/л

ДП — 74,90 грн/л

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ДП+ — 76,90 грн/л

А100 — —

А92 — 69,90 грн/л

Газ — 39,40 грн/л

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БРСМ-Нафта

А95 — 70,99 грн/л

А95+ — —

ДП — 72,99 грн/л

ДП+ — —

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А100 — —

А92 — —

Газ — 38,99 грн/л

Нагадаємо, від 1 липня в Україні набули чинності нові правила для ринку пального. Відтепер замість звичайного бензину на АЗС продають пальне з обов’язковим вмістом біоетанолу. Водночас експерти прогнозують зникнення тривалої цінової аномалії: дизельне пальне має подешевшати й коштувати менше, ніж бензин А-95.

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