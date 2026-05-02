Ціни на пальне змінилися: скільки коштують бензин та дизель 2 травня
Станом на 2 травня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 75,90 грн за літр. Дизельне пальне в середньому коштує 89,90 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
На українських АЗС зберігається стабільність цін, водночас WOG та Socar підняли ціни на 1 гривню. Здорожчали дизель та дизель+, також бензин А-95 і А-95+.
Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найдешевше пальне — «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».
Яка ситуація з цінами на пальне в Україні
Нагадаємо, ціни на пальне в Україні піднялися після загострення ситуації на Близькому Сході та здорожчання нафти у світі. Уряд уже запровадив комплекс заходів задля стабілізації ринку.
Експерти зазначають, що ринок пального наразі залишається відносно стабільним, а незначні зміни цін пов’язані з внутрішньою політикою окремих операторів.
Антимонопольний комітет України дав найбільшим мережам АЗС 10 днів на встановлення «обґрунтованих» цін.