Ціни на пальне знову підскочили: скільки коштують бензин та дизель 20 травня

В Україні зафіксовано чергове підвищення вартості автомобільного пального. Лише за останню добу великі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизель від 50 коп. до 1 грн.

Актуальні ціни на пальне 20 травня повідомило «РБК-Україна».

За останню добу пальне в Україні здорожчало від 50 коп. до 1 грн. Так, на заправках мереж OKKO та SOCAR вартість усіх видів бензину зросла одразу на 1 грн.

Державна «Укрнафта» також переглянула ціни на бензин марки 98 Energy, 95 Energy, А-95 та А-92, підвищивши їх на 50 коп. Водночас мережа й надалі залишається однією з найвигідніших для водіїв серед найбільших популярних АЗС.

Ціни на пальне 20 травня 2026 року

OKKO

Ціна на стандартний бензин становить 79,9 грн.

Преміальний бензин коштує 82,9 грн.

Вартість стандартного дизельного пального (ДП) становить 89,9 грн.

Преміальне дизельне пальне стане у 92,9 грн.

WOG

Вартість стандартного бензину становить 79,9 грн.

За преміальний бензин доведеться заплатити 82,9 грн.

Стандартне дизельне пальне коштує 89,9 грн.

Ціна на преміальне дизельне пальне становить 92,9 грн.

SOCAR

Стандартний бензин продається за ціною 79,99 грн.

Преміальний бензин коштує 83,99 грн.

Ціна на стандартне дизельне пальне становить 89,99 грн.

За преміальне дизельне пальне потрібно заплатити 92,99 грн.

«Укрнафта»

Найнижча ціна на стандартний бензин зафіксована тут і становить 73,4 грн.

Преміальний бензин коштує 76,4 грн.

Вартість стандартного дизельного пального становить 86,9 грн.

Преміальне дизельне пальне стане у 88,9 грн.

До слова, від 1 липня бензин в Україні може здорожчати приблизно на 4 грн за літр через запровадження обов’язкового вмісту біоетанолу в пальному на рівні 7 — 10%. Власник мережі АЗС UPG Володимир Петренко зазначив, що навіть за умови закупівлі біоетанолу в Україні ціни орієнтуватимуться на європейський ринок, де вже продають вітчизняний спирт. Водночас очільник енергетичного комітету парламенту Андрій Герус вважає, що мережі АЗС зможуть налагодити додавання біоетанолу всередині країни, що дозволить уникнути витрат на імпортну логістику та позитивно вплине на ціну.

