Ціни на пальне знову підвищилися: яка вартість дизелю і бензину на АЗС 8 квітня

Бензин.

В Україні у середу, 8 квітня, на АЗС знову здорожчало пальне. Деякі види бензину і дизелю зросли у ціні на менш, ніж гривню, але деякі — на понад 2 грн. Зокрема, вартість ДП змінилася найбільше.

Про це свідчить моніторинг видання «Главком».

У мережі OKKO дизельне пальне коштує 93,90 грн — це на 1,90 грн більше, ніж напередодні, а ДП Pulls — 96,90 грн (+1,90 грн). Водночас на WOG дизель здорожчав аж на 2,10 грн — 94,00 грн, а ДП+ — 97 грн.

Найдешевше ДП на «БРСМ-Нафті» та «Укрнафті» — ціни залишилися на вчорашньому рівні. У цій мережі бензин А-95 — коштує 69,90 грн, а ДП — 87,90 грн.

На деяких автозаправках змінилися ціли і на бензин марки А-95 — на UPG (+59 коп.), KLO (1,40 грн). Зріс у ціні також А-100 - на UPG (+77 коп.).

Ціни на пальне станом на 8 квітня 2026-го.

Нагадаємо, паливний експерт Дмитро Льоушкін попередив про те, що на АЗС пальне може здорожчати до 100 грн. З його слів, статися це може вже за два тижні. Нинішні ціни на АЗС, каже він, штучно гальмують. Держава тимчасово відтягує інфляційний шок, стримуючи вартість дизелю і бензину на у мережі заправок «Укрнафта».