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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на пальне знову пішли вгору: скільки коштує заправити авто 19 жовтня

На українських АЗС знову змінилися ціни на пальне.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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АЗС

АЗС / © УНІАН

На українських АЗС продовжує дорожчати пальне, причому основний ціновий удар припадає на дизель та автомобільний газ. Водночас бензин демонструє лише мінімальну зміну вартості.

Про це свідчать дані моніторингу профільного порталу «Мінфін» станом на 19 жовтня.

Ціни на пальне в Україні 19 жовтня: що відомо

За даними аналітиків, найбільше здорожчав автогаз — майже на 3% (на 1,46 грн), і тепер коштує в середньому 50,57 грн за літр.

Дизель додав у ціні 1,31% (на 1,32 грн) — його вартість зросла до 101,75 грн за літр. Бензинові марки дорожчають значно повільнішими темпами:

  • А-95 зріс у ціні на 7 копійок — до 89,79 грн за літр;

  • А-92 подорожчав на 4 копійки — до 86,24 грн за літр;

  • Преміальний А-95 зберіг попередню вартість — 93,59 грн за літр.

Варто зауважити, що головне здорожчання припадає саме на дизель та автогаз. Якщо така тенденція збережеться, витрати зростуть як у звичайних водіїв, так і в бізнесу, зокрема у перевізників.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, ще 18 жовтня низка найбільших мереж АЗС України не змінили ціни на пальне. А найдорожче пальне пропонували мережі Окко, WOG та Socar.

За прогнозом експерта Геннадія Рябцева, до кінця осені ціни на пальне різко й непередбачувано стрибатимуть то вгору, то вниз, причому дизель є значно вразливішим до цінових шоків, ніж бензин.

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