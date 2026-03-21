Ціни на пальне знову зросли: яка вартість бензину і дизелю 21 березня

АЗС. / © УНІАН

Зранку 21 березня на українських автозаправках ціни на бензин практично не змінилися. Втім, вартість дизелю зросла на 1-2 грн.

Про це свідчать дані моніторингу видання «Главком».

Зазначається, що на деяких автозаправках зросла вартість дизельного пального. Зокрема, на UPG (+1,50 грн), Socar (1 грн), ОККО (+2 грн).

Середня вартість палива зранку 21 березня:

бензин А-95 — 72,64 грн за літр

бензин А-95+ — 76,80 грн за літр

бензин А-100 — 84,37 грн за літр

ДП — 82,82 грн за літр

газ - 45,44 грн

Ціни на пальне на АЗС 21 березня

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на бензин і дизель, але ажіотаж на ринку пального триває далі. Втім, і це не межа. Паливний експерт Дмитро Льоушкін попереджає, що протягом найближчого тижня на преміальних українських АЗС (як-от OKKO чи WOG) вартість пального проб’є нові психологічні позначки.

Водночас в Україні запрацював кешбек на пальне — від 5% до 15%. Максимальна сума виплати — 1000 гривень на місяць. Програма діє до 1 травня в межах «Національного кешбеку». Гроші нараховуються на картку автоматично, якщо ви вже приєднані до системи через «Дію».