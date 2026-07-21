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Ціни на пальне зросли: скільки коштують бензин, дизель і газ 21 липня
Українські АЗС оновили вартість бензину, дизельного пального та автогазу. Розповідаємо, де сьогодні найдорожче заправитися, а які мережі пропонують найнижчі ціни.
Великі мережі автозаправних станцій в Україні оновили вартість пального. Станом на 21 липня середня ціна бензину А-95 становить 78,07 грн за літр, а дизельного пального — 80,21 грн за літр.
Про це повідомляє «Главком».
За даними видання, порівняно з попереднім днем більшість операторів підвищили ціни на бензин і дизель. В одній із мереж усі види пального, за винятком автогазу, подорожчали на 2 грн за літр, ще в одній — на 1 грн за літр. Також окремі оператори збільшили вартість бензину А-95 на 1 грн за літр, а дизельного пального та ДП+ — до 2 грн за літр. Лише одна мережа залишила ціни без змін.
Найдорожче пальне наразі продають мережі OKKO, WOG та SOCAR. Водночас найнижчі ціни традиційно пропонують БРСМ та Укрнафта.
Ціни на пальне 21 липня 2026 року
UPG
A95 — 76,40 грн/л
A95+ — 78,40 грн/л
ДП — 78,90 грн/л
ДП+ — 80,90 грн/л
A100 — 86,40 грн/л
Газ — 38,40 грн/л
OKKO
A95 — 80,90 грн/л
A95+ — 83,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
A100 — 90,90 грн/л
Газ — 41,90 грн/л
WOG
A95 — 81,50 грн/л
A95+ — 84,50 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
A100 — 91,50 грн/л
Газ — 41,90 грн/л
KLO
A95 — 75,90 грн/л
A95+ — 79,70 грн/л
ДП — 80,50 грн/л
ДП+ — 82,90 грн/л
A100 — 87,70 грн/л
A92 — 71,70 грн/л
Газ — 38,90 грн/л
SOCAR
A95 — 82,90 грн/л
A95+ — 86,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
A100 — 92,90 грн/л
Газ — 41,90 грн/л
Укрнафта
A95 — 77,90 грн/л
A95+ — 80,90 грн/л
ДП — 78,90 грн/л
ДП+ — 80,90 грн/л
A92 — 73,90 грн/л
Газ — 38,40 грн/л
БРСМ-Нафта
A95 — 72,99 грн/л
ДП — 76,49 грн/л
Газ — 37,99 грн/л
Нагадаємо, раніше засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін повідомляв, що найближчими тижнями на українських автозаправних станціях очікується чергова хвиля здорожчання пального, внаслідок якої цінники на АЗС можуть поступово піднятися до позначки 90–93 гривні за літр.