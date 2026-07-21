Ціни на пальне зросли: скільки коштують бензин, дизель і газ 21 липня

Ціни на пальне

Реклама

Великі мережі автозаправних станцій в Україні оновили вартість пального. Станом на 21 липня середня ціна бензину А-95 становить 78,07 грн за літр, а дизельного пального — 80,21 грн за літр.

Про це повідомляє «Главком».

За даними видання, порівняно з попереднім днем більшість операторів підвищили ціни на бензин і дизель. В одній із мереж усі види пального, за винятком автогазу, подорожчали на 2 грн за літр, ще в одній — на 1 грн за літр. Також окремі оператори збільшили вартість бензину А-95 на 1 грн за літр, а дизельного пального та ДП+ — до 2 грн за літр. Лише одна мережа залишила ціни без змін.

Реклама

Найдорожче пальне наразі продають мережі OKKO, WOG та SOCAR. Водночас найнижчі ціни традиційно пропонують БРСМ та Укрнафта.

Ціни на пальне 21 липня 2026 року

UPG

A95 — 76,40 грн/л

A95+ — 78,40 грн/л

ДП — 78,90 грн/л

Реклама

ДП+ — 80,90 грн/л

A100 — 86,40 грн/л

Газ — 38,40 грн/л

OKKO

A95 — 80,90 грн/л

Реклама

A95+ — 83,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

A100 — 90,90 грн/л

Реклама

Газ — 41,90 грн/л

WOG

A95 — 81,50 грн/л

A95+ — 84,50 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

Реклама

A100 — 91,50 грн/л

Газ — 41,90 грн/л

KLO

A95 — 75,90 грн/л

A95+ — 79,70 грн/л

Реклама

ДП — 80,50 грн/л

ДП+ — 82,90 грн/л

A100 — 87,70 грн/л

A92 — 71,70 грн/л

Реклама

Газ — 38,90 грн/л

SOCAR

A95 — 82,90 грн/л

A95+ — 86,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

Реклама

ДП+ — 85,90 грн/л

A100 — 92,90 грн/л

Газ — 41,90 грн/л

Укрнафта

A95 — 77,90 грн/л

Реклама

A95+ — 80,90 грн/л

ДП — 78,90 грн/л

ДП+ — 80,90 грн/л

A92 — 73,90 грн/л

Реклама

Газ — 38,40 грн/л

БРСМ-Нафта

A95 — 72,99 грн/л

ДП — 76,49 грн/л

Газ — 37,99 грн/л

Реклама

Нагадаємо, раніше засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін повідомляв, що найближчими тижнями на українських автозаправних станціях очікується чергова хвиля здорожчання пального, внаслідок якої цінники на АЗС можуть поступово піднятися до позначки 90–93 гривні за літр.

Новини партнерів