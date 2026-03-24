Ціни на пальне зростають: яка вартість дизелю і бензину на АЗС 24 березня
Сьогодні деякі мережі АЗС підвищили вартість окремих видів пального.
Зранку 24 березня українські АЗС оновили цінники на пальне. Середня вартість бензину майже не змінилася. Втім, дизель додав у вартості.
Про це свідчать дані Новини.LIVE та «Главком».
У найбільших мережах АЗС ціни на ДП стартують від 85,90 грн за літр і сягають 89,99 грн. Однак найдешевше дизпаливо на заправках державної «Укрнафти» — 80,99 грн. За добу ціна зросла на 1 грн.
Окрім того, деякі автозаправки частково підвищили вартість бензину. Зокрема, на «KLO» бензин А-95 та А-95+ здорожчали на 1 грн.
Водночас у середньому на АЗС бензин преміум-класу А-100 коштує майже 85 грн за літр.
Автогаз залишається без суттєвих змін. Близько 46,98 грн: найдешевше на «БРСМ-Нафті» — 43,49 грн, а найдорожче — на «WOG» і «SOCAR» — по 76,98 грн і «ОККО» — 76,99 грн.
Ціни на АЗС станом 24 березня
Від початку березня в Україні на тлі війни на Близькому Сході суттєво зросли ціни на бензин і дизель. За даними аналітиків Enkorr, країна забезпечена дизелем до кінця березня, але яка ситуація буде вже у квітні, наразі спрогнозувати важко. Адже постачальники не поспішають укладати довгострокові контракти та відкладають рішення до останнього моменту.
Своєю чергою, директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн не підтверджує заяви про те, що Україна має пальне лише до кінця березня. З його слів, протягом цього місяця обсяги постачання пального відбуваються на рівні 2025-го. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано.
Тим часом український Кабмін, аби хоч якось пом’якшити впливу енергетичної кризи на споживачів, запровадив в Україні програму «паливний» кешбек. Вона передбачає часткову компенсацію витрат на бензин та діятиме від 20 березня до 1 травня цього року.