Ціни на пальне зростають: яка вартість дизелю і бензину на АЗС 24 березня

АЗС. / © Reuters

Реклама

Зранку 24 березня українські АЗС оновили цінники на пальне. Середня вартість бензину майже не змінилася. Втім, дизель додав у вартості.

Про це свідчать дані Новини.LIVE та «Главком».

У найбільших мережах АЗС ціни на ДП стартують від 85,90 грн за літр і сягають 89,99 грн. Однак найдешевше дизпаливо на заправках державної «Укрнафти» — 80,99 грн. За добу ціна зросла на 1 грн.

Реклама

Окрім того, деякі автозаправки частково підвищили вартість бензину. Зокрема, на «KLO» бензин А-95 та А-95+ здорожчали на 1 грн.

Водночас у середньому на АЗС бензин преміум-класу А-100 коштує майже 85 грн за літр.

Автогаз залишається без суттєвих змін. Близько 46,98 грн: найдешевше на «БРСМ-Нафті» — 43,49 грн, а найдорожче — на «WOG» і «SOCAR» — по 76,98 грн і «ОККО» — 76,99 грн.

Ціни на АЗС станом 24 березня

Ціни на бензин, дизель та автогаз на АЗС 24 березня 2026-го. Фото: Главком.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Від початку березня в Україні на тлі війни на Близькому Сході суттєво зросли ціни на бензин і дизель. За даними аналітиків Enkorr, країна забезпечена дизелем до кінця березня, але яка ситуація буде вже у квітні, наразі спрогнозувати важко. Адже постачальники не поспішають укладати довгострокові контракти та відкладають рішення до останнього моменту.

Реклама

Своєю чергою, директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн не підтверджує заяви про те, що Україна має пальне лише до кінця березня. З його слів, протягом цього місяця обсяги постачання пального відбуваються на рівні 2025-го. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано.

Тим часом український Кабмін, аби хоч якось пом’якшити впливу енергетичної кризи на споживачів, запровадив в Україні програму «паливний» кешбек. Вона передбачає часткову компенсацію витрат на бензин та діятиме від 20 березня до 1 травня цього року.