Паска 2026 / © Фото з відкритих джерел

Напередодні Великодня українські супермаркети традиційно розширюють асортимент святкової випічки. Покупцям пропонують десятки варіантів пасок — від компактних бюджетних до великих святкових виробів із начинками, глазур’ю та декором. Вартість залежить від ваги, інгредієнтів і бренду. Тож, скільки коштують паски 2026 року?

Журналісти Новини.LIVE проаналізували ціни у столичних мережах і з’ясували, у скільки стане головний символ Великодня цього року.

Ціни на паски у супермаркетах Києва

У великих мережах представлений широкий вибір: класичні паски, крафіни, панетоне та святкові кекси. За даними сервісів доставки, ціни коливаються від приблизно 27 грн до майже 850 грн.

В Auchan найдешевший варіант — невелика паска власного виробництва вагою 90 г — коштує близько 26,90 грн. Найдорожчий продукт — великодній кекс від «Київхліб» вагою 1 кг із сухофруктами та горіхами — понад 840 грн.

У Novus за класичну паску вагою 100 г просять від 36,99 грн. Водночас преміальний сегмент представлений, зокрема, панетоне з фісташковою начинкою, який обійдеться майже у 600 грн.

У METRO бюджетні варіанти швидко розкуповують. Станом на 9 квітня найдоступніший кекс вагою 450 г коштував близько 128 грн, тоді як дорожчі позиції, наприклад зі спельтового борошна, сягали майже 390 грн.

Мережа «Сільпо» пропонує понад два десятки позицій. Найпростіша паска — близько 40 грн за 100 г, а імпортні або авторські варіанти, як-от панетоне, — до 469 грн.

В АТБ ціни стартують приблизно від 35,90 грн за невелику класичну паску. Найдорожчі варіанти — сирні кекси — коштують понад 250 грн.

Скільки коштує великодній кошик 2026

За підрахунками Інституту аграрної економіки, 2026 року стандартний великодній кошик для родини з чотирьох осіб стане приблизно у 1903 грн. Це на понад 14% більше, ніж торік.

Найбільше за рік подорожчали м’ясні та молочні продукти. Зокрема, домашня ковбаса зросла в ціні більш ніж на третину — до близько 287 грн за пів кілограма. М’який сир додав понад 30% і коштує приблизно 157 грн за 500 г.

Яйця також залишаються одним із ключових факторів зростання витрат: десяток у середньому стане майже у 88 грн, що майже на 20% дорожче, ніж рік тому.

Таким чином, святковий стіл 2026 року обійдеться українцям дорожче, а вибір пасок — як і раніше — залежить від бюджету: від доступних варіантів до преміальних виробів із дорогими інгредієнтами.

Нагадаємо, пекти паску на Великдень-2026 радять у Чистий четвер, який цього року припав на 9 квітня. Сьогодні прибирають в будинках та наводять лад на кухні.