Ціни на популярний овоч різко здорожчали: скільки коштує кілограм

На українському ринку спостерігається дефіцит якісних огірків. Це призвело до чергового підвищення цін у цьому сегменті. Місцеві тепличні комбінати підняли вартість продукції, оскільки роздрібні мережі віддають перевагу вітчизняним овочам, незважаючи на вищу ціну.

Про це пише EastFruit.

За даними аналітиків, наразі стаціонарні тепличні комбінати пропонують огірки по 85-110 грн/кг ($2,02–2,61/кг). Це в середньому на 10% дорожче, ніж було тижнем раніше. Підвищувати ціну українським виробникам дозволяє стабільний попит з боку роздрібних мереж, які шукають якісну продукцію.

За інформацією аналітиків, більшість рітейлів свідомо обирають огірки з місцевих комбінатів. Навіть якщо їхня ціна дещо вища за імпортні аналоги. Представники мереж пояснюють своє рішення дуже невисокою якістю імпортної продукції, яка помітно поступається огіркам від місцевих виробників.

Додаткову підтримку цінам надає скорочення пропозиції від українських виробників. Більшість місцевих тепличних комбінатів фактично завершили сезон реалізації поточного обороту. Водночас, аналітики зазначають, що, незважаючи на чергове здорожчання, наразі тепличні огірки в Україні надходять у продаж щонайменше на 10% дешевше, ніж коштували за аналогічний період минулого року.

