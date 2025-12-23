Ціни на популярний овоч стрімко зросли: яка причина, та чого очікувати

Огірки / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Ціни на огірки в Україні знову зростають через нестачу продукції на ринку: сезон у більшості українських комбінатів завершено, а імпортні поставки залишаються нестабільними.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні вартість тепличних огірків на українському ринку коливається в межах 110–140 грн/кг (2,60–3,31 долара). Як свідчить щоденний моніторинг ринку, це в середньому на п’яту частину дорожче, ніж ще тиждень тому.

Реклама

Як повідомляють аналітики, попит на огірки на українському ринку зріс напередодні новорічних свят на фоні зниження цін тижнем раніше, за словами ринкових операторів. Водночас пропозиція місцевих овочів залишається обмеженою. Основний обсяг продукції надходить із Туреччини, де також відзначають підвищення цін.

Експерти ринку прогнозують прискорення зростання цін на тепличні овочі в Україні. Основна частина місцевих теплиць завершила сезон, тож ринок майже повністю забезпечується турецькою продукцією. Підвищення попиту на овочі перед святами додатково стимулює ціновий ріст.

На сьогодні тепличні огірки в Україні продаються в середньому на 33% дорожче, ніж у той же період минулого року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ціни на капусту в Україні знову пішли вниз. На тлі теплої погоди та надлишку продукції виробники змушені терміново збувати запаси.