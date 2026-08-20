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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Ціни на популярний овоч в Україні різко змінилися — деталі

Картопля в Україні зараз коштує в середньому на 37% дешевше, ніж торік. Аналітики пояснили, чому ціни падають і чи є передумови для їхнього зростання.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Картопля

Картопля / © pexels.com

Сезон збирання картоплі помітно вплинув на її вартість в Україні. Господарства нарощують постачання нового врожаю, через що ціни на ринку знижуються вже другий тиждень поспіль.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Сьогодні українські виробники пропонують картоплю за 6–12 грн/кг. За останній тиждень середня вартість продукції впала ще на 14%.

Однією з головних причин зниження цін стало збільшення обсягів нового врожаю. У основних регіонах вирощування картоплі тривають масові збиральні роботи, завдяки чому продукції на ринку щодня стає більше.

Водночас попит залишається нижчим за середній. За таких умов продавці змушені переглядати ціни в бік зниження, оскільки пропозиція картоплі суттєво перевищує активність покупців.

Нинішні ціни помітно відрізняються і від торішніх. У середньому картопля в Україні зараз продається на 37% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Найближчим часом учасники ринку не прогнозують передумов для здорожчання. Значні обсяги виробництва й надалі тиснуть на ціни, тому тенденція до їхнього зростання наразі малоймовірна.

Ціни на продукти в Україні — останні новини

Нагадаємо, через аномальну спеку в Україні постраждав урожай білокачанної капусти. Овоч дозріває повільніше, а його пропозиція на ринку скоротилася, через що виробники почали підвищувати відпускні ціни.

Також раніше ми розповідали про ціни на сезонні овочі, фрукти та ягоди на ярмарках Києва у середині серпня. Вартість продукції суттєво відрізняється: зокрема, кілограм кавуна можна придбати за 35 грн, тоді як ціна ожини сягає 550 грн за кілограм.

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