Ціни на популярний продукт б’ють рекорди: чого очікувати українцям

В Україні стрімко ростуть ціни на соняшник та олію через низький врожай та стриманість фермерів. Переробники користуються ажіотажем. Проте світовий ринок насичується, а головний конкурент, пальмова олія, вже різко дешевшає, що загрожує обвалом «спекулятивних» цін.

Про це пише Grain Trage.

На українському ринку панує ажіотаж. Зниження прогнозів врожаю соняшника та небажання фермерів продавати врожай за поточними цінами призводять до подальшого зростання цін.

Ціни попиту на соняшникову олію в Україні за тиждень виросли ще на 20-30 доларів за тонну — до 1250–1265 $/т з доставкою до портів. Переробники, користуючись нагодою, активно продають олію за високими цінами.

Попит високий і за кордоном. Ціни на українську олію з доставкою в ЄС виросли до 1340-1360 $/т (DAP Італія, Греція). Навіть російська олія подорожчала до 1220–1230 $/т на тлі меншого врожаю на півдні РФ.

Поки соняшник б’є рекорди, на світових ринках назріває криза. Головний та дешевший конкурент — пальмова олія — стрімко падає в ціні.

Листопадові котирування на пальмову олію за останній тиждень впали на 4,4% — до 1022 $/т. Причина — падіння попиту та зростання виробництва. Експорт з Малайзії за 25 днів жовтня скоротився, хоча на початку місяця показував зростання. Це свідчить про те, що ринки починають насичуватись.

Додатково тисне Індонезія, де виробництво «пальми» може зрости до 56 млн т, що значно перевищує прогнози. Грудневі ф’ючерси на соєву олію в Чикаго також знизились на 1% до 1107 $/т.

Чого чекати далі

Падіння цін на пальмову олію — це пряма загроза для дорогої соняшникової. Невдовзі це зменшить спекулятивний попит і на український продукт.

Наразі ринки також завмерли в очікуванні підсумків переговорів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Укладення торговельної угоди між США та Китаєм може підтримати котирування. Проте якщо угоду не буде укладено — спекулятивне зростання цін на сировину, включно з олією, припиниться.

Нагадаємо, українські фермери обмежують продаж якісної продукції, розраховуючи на подальше зростання цін на овочі. Попит на ринку стабільно зростає.