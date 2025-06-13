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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на продукти б’ють рекорди: які продукти здорожчали найбільше

В Україні зафіксували значний ріст цін на харчові продукти. Найбільше здорожчали овочі.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на продукти в Україні

Ціни на продукти в Україні / © pixabay.com

Торішній неврожай через спекотне літо та малосніжну зиму, а також нинішні весняні заморозки призвели до стрімкого зростання цін на продукти. У травні 2025 року їжа подорожчала на 22,1%, а деякі овочі — у 3–4 рази.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Рекордні ціни на основні продукти

Найбільше подорожчали овочі: капуста зросла в ціні на 227,3% і коштує вже близько 53,5 грн/кг, морква — на 160,9% (43,3 грн/кг), яблука — на 127,1% (58 грн/кг).

Також істотно зросли ціни на:

  • яйця — на 89,9% (54,2 грн/десяток)

  • борошно — на 39,5% (21,7 грн/кг)

  • гречку — на 32,7% (35,6 грн/кг)

  • вершкове масло (200 г) — на 34,3% (107,3 грн)

  • соняшникову олію (1 л) — на 39% (80,6 грн)

Національний банк України пояснює подорожчання несприятливими погодними умовами у 2024 році, зокрема посухою, а також весняними морозами 2025 року. Водночас НБУ прогнозує уповільнення інфляції влітку, з урахуванням очікуваного нового врожаю, стабілізації в енергетиці та зниження світових цін на нафту.

Нагадаємо, в Україні очікується подорожчання житнього та житньо-пшеничного хліба, тоді як вартість одного з овочів борщового набору сягнула рекордних показників.

Як повідомлялося раніше, у травні 2025 року рівень інфляції в країні зріс до 15,9% у річному обчисленні — це найвищий показник від квітня 2023 року.

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