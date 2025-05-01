Ціни на продукти можуть знизитися: що здешевшає у травні

Ціни змінились після великодніх свят / © pixabay.com

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В Україні ціни на продукти у травні, після завершення великодніх свят, можуть дещо знизитися.

Експерти з Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» розповіли, що буде з цінами на основні продукти харчування, передає «Главред».

«У квітні найбільше з-поміж інших видів м’яса здорожчала свинина. Зокрема, підчеревина, ребра, лопатка, ошийок додали в ціні 4,1-9,5%, адже страви саме зі свинини є ключовими на великодньому столі», — сказала провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Наталія Копитець.

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З її слів, після свят відбувається коливання роздрібних цін на основні види м’яса.

Водночас спостерігається здешевлення одних видів м’яса і здорожчання інших.

За прогнозними оцінками науковців «Інститут аграрної економіки», у травні 2025 року можливе зниження роздрібних цін на яловичину і свинину — до 3%. Водночас відкриття сезону пікніків та виїздів на природу можуть зумовити підвищення цін на свинину ошийок і курячі гомілки на 1,5-2,0%.

Що вплинуло на ціни

На формування цін на овочеві істотно вплинули обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

У травні очікується незначне здешевшання овочів — до 7% проти квітневих цін.

«З розширенням пропозиції тепличних овочів, перш за все, найбільш помітно можуть знизитися ціни на капусту білокачанну та моркву. Середня ціна на картоплю може знизитися до 30 грн/кг (-8%), що, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики», — уточнила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Інна Сало.

Також знизилися ціни на окремі види тепличних салатних овочів. Ціни на них можуть знизитися до 15%, порівняно з теперішніми.

Раніше повідомлялося, що в Україні здорожчають яйця.