296
Ціни на продукти підскочать до свят: що здорожчає найбільше

Високі ціни на продукти мають «осісти» вже після новорічних свят.

Ірина Лаб'як
Ірина Лаб'як
Продукти в супермаркеті

Продукти в супермаркеті / © pixabay.com

Перед Різдвом та Новим роком в Україні традиційно очікується зростання цін на продукти харчування в межах до 10%. Подорожчання торкнеться насамперед того, що українці ставлять на святковий стіл: м’яса, яєць та молочки.

Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, повідомляє УНІАН.

Українцям варто готуватися до чергового зростання цін у другій декаді грудня.

«У другій декаді грудня ми побачимо потихеньку, невеличке зростання цін. Здорожчає в першу чергу те, що ви будете ставити на святковий стіл — яйця, молочка, м’ясо. Воно десь на 7-10% може підскочити в ціні, а потім опуститься», — розповів Пендзин.

Він також вислови думку, що ціни на продукти в Україні після зимових свят мають «осісти».

«Гаманець людський — він не гумовий, обмежений. От ви й маєте відповідь. Звідки у людей візьмуться гроші?» — поставив риторичне запитання експерт.

До слова, в Україні поступово зростатимуть ціни на кондитерські продукти. Президент асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк прогнозує, що річне подорожчання може сягнути близько 15%. Також слід очікувати суттєвого зростання цін на кондитерку під час Нового року та Різдва через традиційне збільшення попиту.

296
