Ціни на продукти та пальне знову зросли: свіжі дані щодо інфляції в Україні

Що відбувається з цінами в Україні / © pexels.com

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У травні 2026 року темпи зростання цін в Україні дещо сповільнилися.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За інформацією фахівців, споживча інфляція становила 0,9% у порівнянні з квітнем, а в річному вимірі — 8,2%.

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У квітні річна інфляція була вищою — 8,6%, що свідчить про поступове зменшення інфляційного тиску.

Економісти зазначають, що зниження місячного показника з 1,4% до 0,9% означає уповільнення подорожчання товарів і послуг.

Найсуттєвіше зростання цін зафіксували у продовольчому сегменті та транспорті. Зокрема продукти переробки зернових (хліб, борошно, макарони) додали 16,7%, пальне — +7,9%, транспортні послуги — +4,7%, а продукти харчування та безалкогольні напої — +1,9%.

Водночас базова інфляція, яка не враховує цін на пальне та продукти харчування, становила 7,1%, а інфляція у сфері послуг — 12,8%.

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Інфляція сповільнюється, а ціни зростають — причина

Інфляційний тиск викликають здорожчання енергоресурсів, послаблення гривні і зростанням витрат бізнесу на зарплати та логістику.

За прогнозом НБУ, у 2026 році інфляція може тимчасово прискоритися до 9,4%, однак уже наступного року очікується її зниження до 6,5%, а потім і до цільових 5%.

Місячне зростання цін на 0,9% для більшості споживачів є малопомітним. Проте річна інфляція у 8,2% вже суттєво впливає на витрати домогосподарств.

Особливо це помітно на продуктах харчування, які дорожчають швидше за інші товари.

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Нагадаємо, геополітика безпосередньо позначається на українській економіці. Зростання цін в Україні тимчасово прискориться, але буде контрольованим і короткостроковим, зазначали раніше українські економісти.

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