Ціни на продукти у травні 2026: що найбільше здорожчає в Україні

Попри початок нового сезону та перші урожаї свіжих овочів, у травні ціни на продукти продовжать зростати. Зокрема, суттєво дорожчими можуть стати гречка, пшоно та молочні продукти.

Про це пише 24 Агро.

Як зміняться ціни на продукти у травні 2026

Попри слабку купівельну спроможність, ціни на продукти в Україні продовжать зростати у травні 2026 року. Експерт Інституту аграрної економіки Іван Свиноус повідомив, що в Україні дорожчає виробництво молока, адже собівартість пального і кормів росте.

Також дорожчає логістика. Все це створює передумови до здорожчання продуктів, особливо на молочку.

«Ціна пастеризованого молока жирністю 2,6% може досягти 74,1 грн/кг (+2,4%), сметани жирністю 20% — 195,3 грн/кг (+3,6%), а масла „Селянське“ жирністю 72,5% — грн/кг (+3,3%)», — зазначає експерт.

Закупівельні ціни на молоко теж можуть підвищитися. Йдеться про молоко, яке надходить на перероблення від сільськогосподарських підприємств. Рентабельність господарств корпоративного сектору є низькою і ледве тримається на межі 2–3%.

Однак для господарств у травні відбудеться здешевлення вартості молока другого ґатунку приблизно на 2% — до 9,61 грн/кг. Причиною стала нижча якість продукції, логістичні втрати та зростання пропозиції серед особистих селянських господарств.

Під кінець квітня овочі з борщового набору знову здорожчали, а салатні — здешевшали. У травні ситуація може змінитися. На ціни впливають оперативність та обсяги постачання, ціни на електроенергію і пальне.

Зокрема, у травні знову здорожчають овочі борщового набору до 7%. Фрукти можуть здорожчати ще на 10%. До кінця травня поступово дешевшатимуть салатні овочі — на 15-20%, адже пропозиція буде збільшуватися.

Науковиця Наталія Копитець зазначила, що у квітні зросли роздрібні ціни на м’ясо. Найбільше здорожчали курячі гомілки та філе. Суттєво додала в ціні свинина — надто ребра та підчеревина.

Подешевшали за останній місяць лише грудинка й лопатка свинини — на 4,7 та 8,3% відповідно. Менш помітно здешевшала куряча тушка та стегна — близько 1,5%.

Після Великодня ціни на м’ясо в Україні коливаються. У травні ситуація має бути стабільною:

«У травні 2026 року роздрібні ціни на основні види м’яса — яловичина, свинина, курятина — залишаться на рівні цін, які склалися на кінець квітня 2026 року», — каже Наталія Копитець.

У травні здорожчають крупи — гречка та пшоно. Ціна може зрости ще на 5-10%. Пшоно може додати у вартості ще 5–7%. Ще на 5–7% в ціні може підскочити імпортний рис.

Експерти прогнозують помірне зростання вартості манної, ячної та пшеничної круп — по 3-5%.

Чи буде гречка коштувати 100 гривень

Попри скорочення посівів та нижчий врожай минулого року, українцям не варто очікувати різкого стрибка цін на гречку. Як зазначає Світлана Литвин з УКАБ, значні перехідні залишки попередніх років, коли виробництво перевищувало попит, допоможуть утримати вартість крупи на стабільному рівні.

Прогнозується, що ціни не повернуться до критичних позначок у 60–100 грн за кілограм. Натомість на ринку спостерігаються протилежні тенденції щодо овочів: картопля, морква та буряк суттєво здешевшали завдяки розширенню посівних площ.

Хоча гречка дещо дорожчає через дії посередників та меншу пропозицію від фермерів, реальне споживання цієї крупи в Україні залишається невисоким.

