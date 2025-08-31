- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 3 хв
Ціни на продукти в Україні: економіст здивував прогнозом на вересень (відео)
Ціни на овочі, фрукти, м’ясо, сало, здається, помножили на два, порівняно з минулим роком. Але це — лише на перший погляд.
Українці вступають в осінь з відчуттям, що ціни на продукти зросли вдвічі, але ретельний аналіз показує іншу картину.
Журналістка ТСН Ірина Коваленко дослідила ціни на ринках та в супермаркетах, щоб з’ясувати, що насправді відбувається з цінами на харчі та як інфляція впливає на гаманці українців.
Борщовий набір: ціни приємно дивують
Загальний індекс цін на продукти цього року зріс на 22%, але не всі продукти дорожчають. Найбільш приємна новина стосується так званого «борщового набору». Наприкінці літа ціни на овочі виявилися нижчими, ніж у цей же період минулого року.
Картопля подешевшала з 22 грн до 17-18 грн за кілограм.
Капуста продається по 12 грн, тоді як торік її ціна сягала 33 грн.
Цибуля також впала в ціні з 17-18 грн до 9-16 грн.
За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, у вересні ціни можуть ще більше знизитися, що зробить борщовий набір «дуже доступним».
«Під кінець вересня ціни можуть дещо сісти. На 8-9-10 гривень. Тобто борщовий набір буде дуже доступний. Подорожчання: сало і м’ясо», — каже Баштанник.
На жаль, не всі продукти демонструють таку позитивну динаміку. На відміну від овочів, ціни на сало і м’ясо значно зросли. Продавці пояснюють це зростанням вартості кормів та електроенергії.
Ціна на сало сягає 350 грн за кілограм, а «генеральське» з м’ясними прошарками — до 700 грн.
Свинина подорожчала на 30 грн порівняно з минулим роком, а кілограм м’якоті коштує щонайменше 280 грн.
Ціна на тушку курки сягає 190 грн за кілограм.
Економічна ситуація та інфляція в Україні
Економіст Олег Пендзин зазначає, що продуктова інфляція в Україні становить 22%. Основною причиною такого зростання він називає поганий врожай 2024 року.
Порівнюючи ціни з іншими країнами, експерти зауважують, що деякі продукти в Україні дорожчі, ніж у Румунії, Словаччині та Туреччині. Це пояснюється кількома факторами:
виробництво залежить від імпортного обладнання;
висока вартість кредитів для бізнесу;
військові ризики, які виробники закладають у кінцеву ціну продукції.
Що робити з заощадженнями та чи купувати долари
Експерти заспокоюють: до кінця року курс долара не повинен суттєво змінитися, залишаючись в межах 41-42 грн за долар, завдяки фінансовій допомозі від західних партнерів.
«Я не рекомендую купляти долари. Здається, що із кожним роком цінники на прилавках просто множать на два. Воно і так, і НЕ так водночас. Давайте одразу до головного — я про борщовий набір», — сказав Баштанник.
Економіст Олександр Савченко теж радить не купувати долари, а замість цього розглянути інші варіанти заощаджень:
депозити на 3-6 місяців;
військові облігації (ОВДП), які не обкладаються податком, допомагають державі та майже повністю перекривають інфляцію.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Готуйте борщі! У вересні й не купуйте долари! А що здорожчає у кілька разів?!
Таким чином, українці вчаться ефективно витрачати та заощаджувати, шукаючи вигідні пропозиції та обираючи надійні інструменти для збереження своїх фінансів.
Тим часом, Нацбанк встановив курс валют на 1 вересня. Першого дня осені гривня послабшає щодо долара та євро.
Водночас експерти очікують падіння цін на пальне вже на початку вересня. Бензин може подешевшати на дві гривні за літр, дизель — на одну гривню.