Ціни на продукти в Україні: економіст здивував прогнозом на вересень (відео)

Ціни на овочі, фрукти, м'ясо, сало підскочили

Українці вступають в осінь з відчуттям, що ціни на продукти зросли вдвічі, але ретельний аналіз показує іншу картину.

Журналістка ТСН Ірина Коваленко дослідила ціни на ринках та в супермаркетах, щоб з’ясувати, що насправді відбувається з цінами на харчі та як інфляція впливає на гаманці українців.

Борщовий набір: ціни приємно дивують

Загальний індекс цін на продукти цього року зріс на 22%, але не всі продукти дорожчають. Найбільш приємна новина стосується так званого «борщового набору». Наприкінці літа ціни на овочі виявилися нижчими, ніж у цей же період минулого року.

Наприкінці літа ціни на овочі виявилися нижчими / © ТСН

Картопля подешевшала з 22 грн до 17-18 грн за кілограм.

Капуста продається по 12 грн, тоді як торік її ціна сягала 33 грн.

Цибуля також впала в ціні з 17-18 грн до 9-16 грн.

За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, у вересні ціни можуть ще більше знизитися, що зробить борщовий набір «дуже доступним».

У вересні ціни можуть ще більше знизитися / © ТСН

«Під кінець вересня ціни можуть дещо сісти. На 8-9-10 гривень. Тобто борщовий набір буде дуже доступний. Подорожчання: сало і м’ясо», — каже Баштанник.

© ТСН

На жаль, не всі продукти демонструють таку позитивну динаміку. На відміну від овочів, ціни на сало і м’ясо значно зросли. Продавці пояснюють це зростанням вартості кормів та електроенергії.

Ціна на сало сягає 350 грн за кілограм, а «генеральське» з м’ясними прошарками — до 700 грн.

Свинина подорожчала на 30 грн порівняно з минулим роком, а кілограм м’якоті коштує щонайменше 280 грн.

Ціна на тушку курки сягає 190 грн за кілограм.

Загальний індекс цін на продукти цього року зріс на 22%, але не всі продукти дорожчають / © ТСН

Економічна ситуація та інфляція в Україні

Економіст Олег Пендзин зазначає, що продуктова інфляція в Україні становить 22%. Основною причиною такого зростання він називає поганий врожай 2024 року.

Порівнюючи ціни з іншими країнами, експерти зауважують, що деякі продукти в Україні дорожчі, ніж у Румунії, Словаччині та Туреччині. Це пояснюється кількома факторами:

виробництво залежить від імпортного обладнання;

висока вартість кредитів для бізнесу;

військові ризики, які виробники закладають у кінцеву ціну продукції.

Що робити з заощадженнями та чи купувати долари / © ТСН

Що робити з заощадженнями та чи купувати долари

Експерти заспокоюють: до кінця року курс долара не повинен суттєво змінитися, залишаючись в межах 41-42 грн за долар, завдяки фінансовій допомозі від західних партнерів.

«Я не рекомендую купляти долари. Здається, що із кожним роком цінники на прилавках просто множать на два. Воно і так, і НЕ так водночас. Давайте одразу до головного — я про борщовий набір», — сказав Баштанник.

Економіст Олександр Савченко теж радить не купувати долари, а замість цього розглянути інші варіанти заощаджень:

депозити на 3-6 місяців;

військові облігації (ОВДП), які не обкладаються податком, допомагають державі та майже повністю перекривають інфляцію.

Таким чином, українці вчаться ефективно витрачати та заощаджувати, шукаючи вигідні пропозиції та обираючи надійні інструменти для збереження своїх фінансів.

Тим часом, Нацбанк встановив курс валют на 1 вересня. Першого дня осені гривня послабшає щодо долара та євро.

Водночас експерти очікують падіння цін на пальне вже на початку вересня. Бензин може подешевшати на дві гривні за літр, дизель — на одну гривню.