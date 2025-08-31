ТСН у соціальних мережах

Ціни на продукти в Україні: економіст здивував прогнозом на вересень (відео)

Ціни на овочі, фрукти, м’ясо, сало, здається, помножили на два, порівняно з минулим роком. Але це — лише на перший погляд.

Віра Хмельницька Ірина Коваленко
Ціни на овочі, фрукти, м’ясо, сало підскочили / © ТСН

Українці вступають в осінь з відчуттям, що ціни на продукти зросли вдвічі, але ретельний аналіз показує іншу картину.

Журналістка ТСН Ірина Коваленко дослідила ціни на ринках та в супермаркетах, щоб з’ясувати, що насправді відбувається з цінами на харчі та як інфляція впливає на гаманці українців.

Борщовий набір: ціни приємно дивують

Загальний індекс цін на продукти цього року зріс на 22%, але не всі продукти дорожчають. Найбільш приємна новина стосується так званого «борщового набору». Наприкінці літа ціни на овочі виявилися нижчими, ніж у цей же період минулого року.

Наприкінці літа ціни на овочі виявилися нижчими / © ТСН

  • Картопля подешевшала з 22 грн до 17-18 грн за кілограм.

  • Капуста продається по 12 грн, тоді як торік її ціна сягала 33 грн.

  • Цибуля також впала в ціні з 17-18 грн до 9-16 грн.

За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, у вересні ціни можуть ще більше знизитися, що зробить борщовий набір «дуже доступним».

У вересні ціни можуть ще більше знизитися / © ТСН

«Під кінець вересня ціни можуть дещо сісти. На 8-9-10 гривень. Тобто борщовий набір буде дуже доступний. Подорожчання: сало і м’ясо», — каже Баштанник.

На жаль, не всі продукти демонструють таку позитивну динаміку. На відміну від овочів, ціни на сало і м’ясо значно зросли. Продавці пояснюють це зростанням вартості кормів та електроенергії.

  • Ціна на сало сягає 350 грн за кілограм, а «генеральське» з м’ясними прошарками — до 700 грн.

  • Свинина подорожчала на 30 грн порівняно з минулим роком, а кілограм м’якоті коштує щонайменше 280 грн.

  • Ціна на тушку курки сягає 190 грн за кілограм.

Загальний індекс цін на продукти цього року зріс на 22%, але не всі продукти дорожчають / © ТСН

Економічна ситуація та інфляція в Україні

Економіст Олег Пендзин зазначає, що продуктова інфляція в Україні становить 22%. Основною причиною такого зростання він називає поганий врожай 2024 року.

Порівнюючи ціни з іншими країнами, експерти зауважують, що деякі продукти в Україні дорожчі, ніж у Румунії, Словаччині та Туреччині. Це пояснюється кількома факторами:

  • виробництво залежить від імпортного обладнання;

  • висока вартість кредитів для бізнесу;

  • військові ризики, які виробники закладають у кінцеву ціну продукції.

Що робити з заощадженнями та чи купувати долари / © ТСН

Що робити з заощадженнями та чи купувати долари

Експерти заспокоюють: до кінця року курс долара не повинен суттєво змінитися, залишаючись в межах 41-42 грн за долар, завдяки фінансовій допомозі від західних партнерів.

«Я не рекомендую купляти долари. Здається, що із кожним роком цінники на прилавках просто множать на два. Воно і так, і НЕ так водночас. Давайте одразу до головного — я про борщовий набір», — сказав Баштанник.

Економіст Олександр Савченко теж радить не купувати долари, а замість цього розглянути інші варіанти заощаджень:

  • депозити на 3-6 місяців;

  • військові облігації (ОВДП), які не обкладаються податком, допомагають державі та майже повністю перекривають інфляцію.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Готуйте борщі! У вересні й не купуйте долари! А що здорожчає у кілька разів?!

Таким чином, українці вчаться ефективно витрачати та заощаджувати, шукаючи вигідні пропозиції та обираючи надійні інструменти для збереження своїх фінансів.

Тим часом, Нацбанк встановив курс валют на 1 вересня. Першого дня осені гривня послабшає щодо долара та євро.

Водночас експерти очікують падіння цін на пальне вже на початку вересня. Бензин може подешевшати на дві гривні за літр, дизель — на одну гривню.

