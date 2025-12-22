Ціни на продукти в Україні: які овочі та фрукти здорожчали

Овочі / © ТСН

Реклама

В Україні за тиждень з 12 по 19 грудня ринок продуктів залишався переважно стабільним, але окремі позиції показали помітне подорожчання. Найбільше зросли ціни на огірки, солодкий перець, броколі, мандарини та авокадо.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їхніми даними, огірки стали рекордсменом тижня: середня ціна піднялася з 130 до 150 грн за кілограм, при цьому мінімальна залишилася на рівні 90 грн. Солодкий перець додав 10 грн, досягнувши верхньої позначки 120 грн за кілограм. Броколі подорожчало і тепер коштує 70–90 грн/кг, а мандарини на тлі передноворічного попиту зросли до 100 грн/кг. Авокадо подорожчав незначно — мінімальна ціна піднялася з 62 до 65 грн/кг.

Реклама

Водночас більшість продуктів залишилися на стабільному рівні. Це стосується традиційного «борщового набору» — картоплі, капусти, моркви, цибулі та часнику — а також яблук, груш, винограду, бананів та ківі. Зелень, така як петрушка, кріп і салат, тримається на високих відмітках до 155 грн/кг, але зміни за тиждень не відбулося.

Аналіз закупівельних цін показав, що зростання цін на огірки і солодкий перець пояснюється не лише торговими націнками магазинів, а й збільшенням виробничих витрат, зокрема енергії для теплиць та імпорту. Більшість інших продуктів у доларовому еквіваленті залишаються стабільними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що скільки українцям коштуватиме новорічний стіл, та як змінились ціни на популярні продукти до свят.