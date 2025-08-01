Ціни на продукти в Україні подекуди перевершили ЄС: що дорожче, а що дешевше

Продукти в супермаркеті / © pixabay.com

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Вартість харчів в Україні стрімко наближається до рівня країн Євросоюзу. У багатьох категоріях українські ціни вже перевищують показники Румунії, Словаччини чи Туреччини. Зокрема, вершкове масло в Україні коштує на 20-25% дорожче, ніж у Польщі.

Про це свідчать дані липневого Інфляційного звіту Національного банку України.

Продукти в Україні дорожчають швидше за все

Продовольча інфляція в Україні випереджає загальну: від 2020 року вартість продуктів зросла на понад 35%, тоді як загальний рівень цін — на 25%. Основні причини — пандемія, війна, кліматичні катастрофи, логістичні проблеми та ціни на енергоносії.

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Для України це особливо болісно, адже харчі становлять близько 40% споживчого кошика населення.

Порівняння цін на продукти в Україні та ЄС

Від 2016 року ціни на продукти в Україні (в євро) зросли на 79%, тоді як у країнах ЄС — на 46%. Проте коливання залежить від конкретної категорії.

Дешевші в Україні: хліб, крупи, овочі, фрукти, прісноводна риба, соняшникова олія (на 20-25% дешевша за польську).

Дорожчі в Україні: вершкове масло (на 20-25% порівняно з Польщею), свинина, молочні продукти — через вищу собівартість і слабку держпідтримку у порівнянні з ЄС.

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Ще дешевші: м’ясо птиці та яйця — завдяки масштабному виробництву та ефективній логістиці.

Що гальмує та прискорює зростання цін

Ціни стримуються низькою купівельною спроможністю українців: коли товар досягає «психологічної межі», попит падає або переходить на дешевші альтернативи.

Серед факторів зростання цін — проблеми у тваринництві, високі виробничі витрати, а також ставки ПДВ: 20% в Україні проти 5% або навіть 0% у деяких країнах ЄС.

Імпорт зростає — ціни стабілізуються

Після зниження цін у 2023-2024 роках через девальвацію гривні від початку 2025 року тренд на здорожчання відновився. Водночас зростає імпорт продовольства: свинини — у 4,4 раза, молока — в 1,6 раза, круп — на 48%, овочів — вдвічі, а яблук — увосьмеро.

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У НБУ зазначають, що імпорт частково стримує подальше зростання внутрішніх цін, зменшуючи дефіцит і згладжуючи сезонні коливання.

До слова, раніше у липні Державна служба статистики України повідомила, що інфляція у державі демонструє тенденцію до уповільнення, однак ціни на продукти зростають значно швидшими темпами. Так, у червні 2025 року загальна річна інфляція становила 14,3%, тоді як харчова — 23,2%. Найбільше за рік здорожчали овочі, фрукти, яйця, м’ясо та олія. Деякі позиції зросли в ціні майже втричі.