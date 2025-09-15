Ціни на продукти в Україні різко зростуть: що "підскочить" на 40%

Продукти / © pexels.com

Реклама

Ціни на продукти в Україні значно зростуть від середини жовтня 2025 року. Зміни торкнуться практично всіх категорій — від соняшникової олії та овочів до м’ясної та молочної продукції.

Про це розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Дмитро Соломчук, інформує «Новини.LIVE».

Що здорожчає найбільше в Україні восени 2025 року?

Найпомітніше зростання цін в Україні прогнозують для соняшникової олії — приблизно на 40%.

Реклама

«Це величезна цифра. Це продукт, який повинен бути у кожного вдома, це складова споживчого кошика, і його купують не тільки заможні люди, а буквально всі», — наголосив Соломчук.

За словами депутата, головними причинами подорожчання стали підвищення цін на сировину, глобальні біржові коливання та загальна інфляція, що вдарила по агросектору.

Політик уточнив, що картопля наразі має залишатися відносно стабільною у ціні, проте сезонність і обмежені можливості зберігання можуть змінити ситуацію вже навесні.

«Подивимося, як він збережеться в картоплесховищах. Якщо буде нестача — ціни підуть угору», — зауважив Соломчук.

Реклама

З овочами ситуація менш втішна: власних запасів вистачить ненадовго, а навесні ринок переважно заповнить імпорт. Це спричинить здорожчання капусти, моркви, цибулі та інших базових культур.

Додатковим фактором тиску на ціни є зростання вартості зернових, сої, кукурудзи та соняшнику, що прямовпливає на собівартість виробництва м’яса та молочної продукції. Здешевлення тут очікувати не доводиться.

«Зарплати у сфері зросли до рівня Чехії чи Словаччини, електроенергія дорога, а дефіцит кваліфікованих працівників тільки додає витрат виробникам», — пояснив депутат.

Причини подорожчання продуктів в Україні

Серед ключових причин подорожчання він назвав:

Реклама

наслідки повномасштабної війни, яка порушила логістику та ринки;

зростання вартості електроенергії;

підвищення зарплат на тлі браку робочих кадрів;

вплив світових біржових тенденцій на собівартість продукції.

До слова, раніше експерти спрогнозували, що в Україні восени 2025 року очікується зростання цін на картоплю та соняшникову олію. Так, варість картоплі не опуститься нижче 10 грн/кг, а соняшникова олія може подорожчати до 100 грн/л. Експерти пояснюють це загальною інфляцією, внутрішніми та зовнішніми факторами.