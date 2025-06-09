Ціни на продукти в Україні стали вищими, ніж у Європі: чому так сталося

В Україні ціни на продукти стали дорожні за європейські / © Pixabay

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В Україні ціни на продукти харчування у 2025 році наближаються до світових показників, але українські родини витрачають на їжу значно більшу частку свого сімейного бюджету, ніж у Європі.

Про це розповів експерт «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин ефірі Українського Радіо.

Національний банк України визнав, що продуктовий кошик за окремими позиціями вже є дорожчим, ніж у Польщі п’ять-шість років тому. Ціни на продукти харчування в Україні зростають, але їхнє зростання пояснюється низкою економічних факторів. По-перше, податок на додану вартість (ПДВ) на продукти в Україні складає 20%, у той час як у Європейському Союзі цей податок становить лише 4-5%. «Європейські країни свідомо встановлюють нижчий ПДВ на продукти харчування для здешевлення продовольства для населення», — пояснив експерт.

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Другий важливий фактор — державна підтримка фермерів у вигляді дотацій. В Європі до 70% доходів фермерів формують державні дотації, що робить продукти дешевшими для кінцевого споживача. «Завдяки дотаціям виробництво продуктів харчування стає більш доступним, адже держава компенсує частину витрат аграрного сектору», — зазначив Олег Пендзин.

Також він порівняв структуру видатків на продукти в сімейних бюджетах України і Європи. В Україні середня сім’я витрачає близько 40% доходів на харчування, тоді як у країнах ЄС — лише від 12% до 18%. Це свідчить про значну різницю в рівні доходів, податковій політиці та державній підтримці сільського господарства.

Експерт наголосив, що попри те, що ціни на продукти в Україні майже дотягують до світових, вони залишаються суттєвим тягарем для більшості українських сімей. Зниження податкового навантаження на продукти харчування та розширення дотацій можуть допомогти здешевити харчування і покращити добробут громадян.

Нагадаємо, у квітні 2025 року в Україні зафіксовано найвищий рівень інфляції від початку року — ціни зросли на 15,1% у порівнянні з квітнем 2024 року.

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