Ціни на продукти в Україні та Польщі: дівчина показала реальну різницю в супермаркетах (відео)

Скільки насправді витрачають на їжу в Польщі та чи відповідають міфи реальності? Українка порівняла вартість базового кошика в «Ашані».

Ірина Лаб'як
Українка Богдана Кондратенко показала ціни на продукти в Польщі

Українка Богдана Кондратенко показала ціни на продукти в Польщі / © Скриншот з відео з Instagram-сторінки Богдани Кондратенко

Українка Богдана Кондратенко поділилася, скільки 2026 року коштують продукти в Польщі. За її словами, частина товарів там дорожча, ніж в Україні, тоді як інші мають майже однакову ціну.

Про це дівчина розповіла у відео на своїй Instagram-сторінці.

Ціни на продукти в Польщі 2026

Для експерименту Богдана обрала мережу «Ашан», яка працює в обох країнах.

«А що по цінах на продукти в Польщі? Дешевше чи дорожче? Йдемо перевіряти. Для чистоти експерименту обираю „Ашан“, бо він є і там, і там. І якщо ви думали, що тут дешевше, то…» — почала свою розповідь авторка відео.

За її спостереженнями, частина товарів у Польщі помітно дорожча. Наприклад, пляшка Coca-Cola об’ємом 1,5 л коштує приблизно 106 грн, тоді як в Україні — близько 50 — 60 грн.

«Тепер йдемо до немажорних продуктів. Беру велику сметану — 58 грн. Те саме, що в Україні. А звичайне молоко коштує — 47,53 грн. Теж плюс-мінус те саме. Але мене більше дивує, що воно все стоїть в упаковках і треба самому його виколупувати», — помітила Богдана.

Водночас м’ясо виявилося дорожчим: куряча грудка — близько 350 грн за кілограм проти приблизно 250 грн в Україні.

«А от з яйцями тут взагалі прикол. Окрім того, що є яйця різного розміру — M, L, яйця ще й діляться на: «знесла курка, яка була лише в сараї» і «знесла курка, яка була в сараї і виходила на вулицю». Десять яєць середнього розміру від звичайної курки — 126 грн. А від «вільної» — 145», — розповіла українка.

Для порівняння, в Україні десяток яєць коштує приблизно 70 — 80 грн.

Інші ціни на продукти в Польщі, які назвала Богдана:

  • мита картопля — близько 100 грн за 2,5 кг,

  • немита — приблизно 18 грн/кг,

  • капуста — близько 25 грн/кг,

  • багет — 30 — 40 грн,

  • половина литовського хліба — близько 120 грн,

  • апельсиновий сік — близько 100 грн,

  • томатна паста — близько 42 грн,

  • яблука — приблизно 60 грн/кг.

«Я одна думала чогось, що в Польщі дешевші продукти?» — запитала Богдана.

Коментарі українців щодо цін на продукти

У коментарях користувачі активно обговорювали тему різниці в цінах і доходах. Люди зауважили, що порівнювати лише ціни некоректно, адже мінімальна зарплата в Польщі (близько 56 тис. грн) значно вища за українську (8 647 грн), що повністю змінює купівельну спроможність громадян.

  • «Ви забули згадати про мінімальну зп в Україні і мінімальну зп в Польщі, я вже про пенсії не кажу».

  • «М’ясо дорожче і несмачне (мені все таке штучне, особливо ребра, я часто купляю у фермерських магазах)».

  • «Їмо, щоб працювати, працюємо, щоб їсти».

  • «Навіть у воєнний час, в час кризи і безнадії у Європі все одно дорожче, ніж в нас. Вже давно помітила це».

  • «І про головне, в Україні мінімальна зарплата 8647 грн і в Польщі 4666 злотих ~ 56000 грн».

Нагадаємо, за даними Держстату, у січні 2026 року річна інфляція в Україні сягнула 7,4%. Найбільше за рік подорожчали продукти (на 9,7%), зокрема яйця (+33%), м’ясо (+18,5%), риба (+17,6%), фрукти (+16,9%) та олія (+15,2%), хоча овочі та цукор навпаки здешевшали. Серед послуг суттєво зросла вартість освіти (+14,3%), готелів і ресторанів (+13,1%), зв’язку (+7,1%) та транспорту (+5,9%). Попри стабільні тарифи на газ та світло, зросли витрати на управління будинками (+11,4%) та вивезення сміття. Водночас ціни на одяг, взуття та відпочинок дещо знизилися.

