ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
3
Час на прочитання
2 хв

Ціни на продукти в Україні зростають: вартість яблук шокує

Ціни на продукти харчування продовжили зростати прискореними темпами — продовольча інфляція сягнула 23,2%.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ціни на продукти лізуть догори

Ціни на продукти лізуть догори / © Pixabay

У липні середні ціни на продовольство в Україні були на 22,6% вищі, ніж торік. Від початку року продукти здорожчали на 9,3%. Найбільше — яблука.

Про це повідомляє Держстат.

Від початку року найбільше здорожчали яблука (на 143% — до 85,6 грн/кг) та м’ясо: свинина (на30,9% — до 241,93 грн/кг), філе куряче (на 26,6% — до 218,21 грн/кг), тушки курячі (на 24,9% –до 115,55 грн/кг).

Водночас яловичина та ковбаси варені першого ґатунку дорожчали відчутно повільніше, порівняно з іншою м’ясною групою, — на 14,1% (до 329,33 грн/кг) та на 11,5% (до 201,47 грн/кг) відповідно.

Борошно пшеничне здорожчало на 8,9% — до 21,75 грн/кг.

Соняшникова олія здорожчала на 11,4% (до 81,02 грн/л). Цукор навпаки здешевшав на 1,4% (жл 32,68 грн/кг).

Масло вершкове здорожчало на 5,3% — до 107,65 грн за пачку вагою 200 г, а макарони зросли в ціні на 5,5% — до 35,63 грн/кг.

У молочній категорії молоко здорожчало на 3,2% (до 47,1 грн/кг), сири м’які жирні — 5,1% (до 228,41 грн/кг), а сметана — на 5,8% (до 138,46 грн/кг).

Ціни на алкогольні напої також помірно зростали: горілка подорожчала на 2,9% (119,85 грн/ 0,5 л), пиво вітчизняне — на 7,9% (36,67 грн/0,5 л), а вино столове вітчизняне — на 6,4% (121,13 грн/0,75 л).

Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie