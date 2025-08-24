Ціни на продукти в Україні зростають: вартість яблук шокує

Ціни на продукти лізуть догори / © Pixabay

У липні середні ціни на продовольство в Україні були на 22,6% вищі, ніж торік. Від початку року продукти здорожчали на 9,3%. Найбільше — яблука.

Про це повідомляє Держстат.

Від початку року найбільше здорожчали яблука (на 143% — до 85,6 грн/кг) та м’ясо: свинина (на30,9% — до 241,93 грн/кг), філе куряче (на 26,6% — до 218,21 грн/кг), тушки курячі (на 24,9% –до 115,55 грн/кг).

Водночас яловичина та ковбаси варені першого ґатунку дорожчали відчутно повільніше, порівняно з іншою м’ясною групою, — на 14,1% (до 329,33 грн/кг) та на 11,5% (до 201,47 грн/кг) відповідно.

Борошно пшеничне здорожчало на 8,9% — до 21,75 грн/кг.

Соняшникова олія здорожчала на 11,4% (до 81,02 грн/л). Цукор навпаки здешевшав на 1,4% (жл 32,68 грн/кг).

Масло вершкове здорожчало на 5,3% — до 107,65 грн за пачку вагою 200 г, а макарони зросли в ціні на 5,5% — до 35,63 грн/кг.

У молочній категорії молоко здорожчало на 3,2% (до 47,1 грн/кг), сири м’які жирні — 5,1% (до 228,41 грн/кг), а сметана — на 5,8% (до 138,46 грн/кг).

Ціни на алкогольні напої також помірно зростали: горілка подорожчала на 2,9% (119,85 грн/ 0,5 л), пиво вітчизняне — на 7,9% (36,67 грн/0,5 л), а вино столове вітчизняне — на 6,4% (121,13 грн/0,75 л).

Нагадаємо, за даними Держстату та Національного банку України, лише у травні 2025 року рівень інфляції сягнув 15,9% у річному вимірі — це найвищий показник від квітня 2023 року. Основним фактором зростання цін стали продукти харчування, які за рік здорожчали на 22,1%.

Національний банк залишив облікову ставку на рівні 15,5%, водночас прогнозуючи, що травневий сплеск інфляції стане піком. До кінця року інфляція має знизитися до 8,7%, а вже 2026-го — стабілізуватися на рівні 5%.