Ціни на продукти злетять: як війна на Близькому Сході вдарить по гаманцях українців

Ситуація на Близькому Сході матиме прямі наслідки для економіки України. Військові дії в іншому регіоні світу безпосередньо вплинуть на вартість споживчого кошика українців, передусім спровокувавши стрімке подорожчання імпортних овочів та фруктів.

Про це розповів аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка.

За словами експерта, ключовими факторами подорожчання є енергетичні та логістичні ризики.

Зокрема, військова напруженість стимулює зростання світових цін на нафту, що автоматично призводить до здорожчання пального. Крім того, виникають серйозні логістичні перешкоди: ризики для безпеки морських маршрутів зумовлюють затримки постачань та суттєве зростання вартості міжнародного страхування вантажів.

Внутрішні фактори: удар курсу долара та цін на АЗС

Окрім глобальних потрясінь, на вартість продуктів в українських супермаркетах тиснуть і внутрішні економічні виклики. Гопка виділяє дві основні проблеми:

різкий стрибок роздрібних цін на пальне в Україні;

поступове зростання курсу долара, який лише за останній місяць додав 1,4%.

Ці чинники критично збільшують логістичні витрати та підіймають вартість імпортних компонентів у ланцюгу постачання. Йдеться про насіння, добрива, пакування та обладнання, без яких не можуть обійтися навіть вітчизняні аграрії.

За прогнозами аналітика УКАБ, зміна цін не змусить на себе довго чекати, а удар буде сконцентрований на конкретних категоріях товарів.

«Найшвидше та найвідчутніше зростання цін торкнеться імпортних і тепличних овочів та фруктів», — зазначив Гопка.

Передусім українці відчують це на найпопулярніших салатних овочах — помідорах та огірках. Понад 80% цих продуктів на українських полицях імпортується з Туреччини, тому будь-які логістичні чи енергетичні коливання в регіоні миттєво позначаються на їхній кінцевій вартості для споживача.

Як війна в Ірані «вдарила» по Україні:

Загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном спричинило різку нестабільність на світових енергетичних ринках. Одним із ключових факторів стала ситуація навколо Ормузької протоки — стратегічного маршруту для транспортування нафти, через який раніше проходила значна частина світових поставок.

Через блокування судноплавства в регіоні та атаки на нафтові танкери світові ціни на нафту і газ почали стрімко зростати. Це вже вплинуло і на український ринок — за останні дні в країні подорожчали бензин і дизель, а вартість газу зросла приблизно на 20%.

Експерти попереджають, що подорожчання енергоносіїв може призвести і до зростання цін на продукти, оскільки пальне та енергетика є ключовими складовими собівартості виробництва і логістики. Одночасно глобальна нестабільність на ринках впливає і на валютний курс, посилюючи тиск на гривню.

Також, на тлі різкого зростання цін на паливо уряд України провів нараду з ключовими учасниками ринку нафтопродуктів. За її підсумками прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що державна компанія «Укрнафта» та приватні оператори мають забезпечити стабільні постачання пального і його доступність для споживачів.

В уряді наголошують, що ціни на паливо повинні формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, але без внутрішніх спекуляцій. При цьому «Укрнафта» має виконувати роль орієнтира справедливої ціни на нафтопродукти.

Контроль за ситуацією на ринку здійснюють Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба. Вони відстежують можливі порушення та випадки необґрунтованого підвищення цін.

Крім того, Міністерство енергетики отримало завдання щоденно координувати роботу з учасниками ринку, а уряд разом із профільними міністерствами опрацьовує можливі механізми підтримки для споживачів у разі подальшого зростання вартості пального.